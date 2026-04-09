Borzasztóan kezdődött a találkozó Varga Barnabásék számára

Pocsékul indult Varga Barnabásék számára a mérkőzés, a második percben Álvaro García remek passz után Ilias Akhomach került helyzetbe, a Rayo Vallecano szélsője pedig megőrizte a hidegvérét és a kapu jobb oldalába lőtt (1-0).

A 29. percben egy középre ívelt szabadrúgásra Varga Barnabás érkezett menetrendszerűen, a magyar játékos fejesét azonban a Rayo Vallecano kapusa, Augusto Batalla hatalmas bravúrral a kapufára ütötte. A kipattanóra Aboubakary Koita érkezett, azonban az ismétlést az egyik spanyol védő blokkolni tudta.

A 43. percben Luka Jovics remek indítása után Stavros Pilios lépett ki a védők mögül, és centerezett középre, a tizenegyespont magasságában érkező Koita lövését azonban megint blokkolni tudták.

Megint villant a Rayo Vallecano

Az első félidő hosszabbításában megduplázta előnyét a Rayo, Ilias Akhomach húzott befelé a jobb oldalról, és lőtt ballal, lövését az AEK kapusa, Thomas Strakosha még védeni tudta, ám a kipattanóra Unai López érkezett a leshatárról, és az üres kapuba passzolta a labdát a földön fekvő albán hálóőr mellett (2-0).

A második félidőben sem tudott váltani az AEK Athén

Az 54. percben Koita gondolt egyet 26 méterről, és rátűzte a labdát, a megpattanó lövése nem sokkal a kapu fellett hagyta el a játékteret, az AEK Athén szöglettel következhetett.

Az 56. percben a csereként beállt Alemao lőtt 11 méterről, azonban a Rayo csatára, ha centikkel is, de célt tévesztett, lövése az oldalhálóban kötött ki.

A 72. percben Felipe Relvas kezezése miatt tizenegyeshez jutott a Rayo Vallecano, amit Isi Palazón magabiztosan értékesített (3-0).

Varga Barnabásék nehéz helyzetben

Több gól már nem született a mérkőzésen, így a Rayo 3-0-ra nyert, és magabiztosan várhatja a visszavágót, Varga Barnabásék viszont szörnyen nehéz, már-már lehetetlen feladat vár az athéni második mérkőzésen.

A visszavágót jövő hét csütörtökön 21 órától rendezik Athénban.

Ahogy korábban már beszámoltunk, a hétvégén azonban roppant fontos mérkőzést nyert meg az AEK Athén, a legfőbb bajnoki rivális Olimpiakoszt verték meg idegenben 1-0-ra, és tettek hatalmas lépést a bajnoki cím felé.

