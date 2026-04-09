Goal.com
Live
Varga Barnabás
C. Kovács Attila

Itt a vége? Brutális pofonba szaladtak bele Varga Barnabásék Madridban

A Rayo Vallecano 3-0-s győzelmet aratott az AEK Athén ellen a Konferencialiga negyeddönőjének első mérkőzésén. Varga Barnabás kezdőként lépett pályára a madridi találkozón. Mutatjuk a részleteket.

Borzasztóan kezdődött a találkozó Varga Barnabásék számára

Pocsékul indult Varga Barnabásék számára a mérkőzés, a második percben Álvaro García remek passz után Ilias Akhomach került helyzetbe, a Rayo Vallecano szélsője pedig megőrizte a hidegvérét és a kapu jobb oldalába lőtt (1-0).

A 29. percben egy középre ívelt szabadrúgásra Varga Barnabás érkezett menetrendszerűen, a magyar játékos fejesét azonban a Rayo Vallecano kapusa, Augusto Batalla hatalmas bravúrral a kapufára ütötte. A kipattanóra Aboubakary Koita érkezett, azonban az ismétlést az egyik spanyol védő blokkolni tudta.

A 43. percben Luka Jovics remek indítása után Stavros Pilios lépett ki a védők mögül, és centerezett középre, a tizenegyespont magasságában érkező Koita lövését azonban megint blokkolni tudták.

Megint villant a Rayo Vallecano

Az első félidő hosszabbításában megduplázta előnyét a Rayo, Ilias Akhomach húzott befelé a jobb oldalról, és lőtt ballal, lövését az AEK kapusa, Thomas Strakosha még védeni tudta, ám a kipattanóra Unai López érkezett a leshatárról, és az üres kapuba passzolta a labdát a földön fekvő albán hálóőr mellett (2-0).

A második félidőben sem tudott váltani az AEK Athén

Az 54. percben Koita gondolt egyet 26 méterről, és rátűzte a labdát, a megpattanó lövése nem sokkal a kapu fellett hagyta el a játékteret, az AEK Athén szöglettel következhetett.

Primera Division
Mallorca crest
Mallorca
MLL
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY
Conference League
AEK Athén crest
AEK Athén
AEK
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY

Az 56. percben a csereként beállt Alemao lőtt 11 méterről, azonban a Rayo csatára, ha centikkel is, de célt tévesztett, lövése az oldalhálóban kötött ki.

A 72. percben Felipe Relvas kezezése miatt tizenegyeshez jutott a Rayo Vallecano, amit Isi Palazón magabiztosan értékesített (3-0).

Varga Barnabásék nehéz helyzetben

Több gól már nem született a mérkőzésen, így a Rayo 3-0-ra nyert, és magabiztosan várhatja a visszavágót, Varga Barnabásék viszont szörnyen nehéz, már-már lehetetlen feladat vár az athéni második mérkőzésen.

A visszavágót jövő hét csütörtökön 21 órától rendezik Athénban.

Ahogy korábban már beszámoltunk, a hétvégén azonban roppant fontos mérkőzést nyert meg az AEK Athén, a legfőbb bajnoki rivális Olimpiakoszt verték meg idegenben 1-0-ra, és tettek hatalmas lépést a bajnoki cím felé. 

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default
Hirdetés