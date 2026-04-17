Elmúlt 18 éves?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Még nem vagy elég idős ahhoz, hogy fogadási tartalmakat tekintsen meg. A rendszer átirányít a kezdőlapra.

Afrikai Nemzetek Kupája 1

Afrikai Nemzetek Kupája 1 Áttekintés

Több
Hirdetés

Afrikai Nemzetek Kupája 1, mérkőzések & eredmények

január 13., kedd
Szenegál badge
Szenegál
SEN
1
Egyiptom badge
Egyiptom
EGY
0
VE
Nigéria badge
Nigéria
NGA
0
Marokkó badge
Marokkó
MAR
0
VE
bünt 2 - 4
január 16., péntek
Egyiptom badge
Egyiptom
EGY
0
Nigéria badge
Nigéria
NGA
0
VE
bünt 2 - 4
január 17., szombat
Szenegál badge
Szenegál
SEN
0
Marokkó badge
Marokkó
MAR
3
VE
Több

Tabella

PozCsapatPGyDVFGP+/-pontokForma
1AFC Bournemouth crestAFC Bournemouth00000000
2Arsenal crestArsenal00000000
3Aston Villa crestAston Villa00000000
4Brentford crestBrentford00000000
5Brighton & Hove Albion crestBrighton & Hove Albion00000000
Több

Apostas em destaque

Odds Copa do Brasil 2026: Palmeiras é favorito
További fogadási cikkek