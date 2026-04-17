Afrikai Nemzetek Kupája 1
Afrikai Nemzetek Kupája 1 Áttekintés
Afrikai Nemzetek Kupája 1, mérkőzések & eredmények
Több
január 13., kedd
január 16., péntek
január 17., szombat
Tabella
Több
|Poz
|Csapat
|P
|Gy
|D
|V
|F
|GP
|+/-
|pontok
|Forma
|1
|AFC Bournemouth
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Arsenal
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Aston Villa
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Brentford
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|Brighton & Hove Albion
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Apostas em destaque
Odds Copa do Brasil 2026: Palmeiras é favoritoTovábbi fogadási cikkek