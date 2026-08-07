Zola regresa a la estructura de Italia en plena renovación total de la Azzurra

La Federación Italiana de Fútbol ha confirmado oficialmente que el delantero legendario Gianfranco Zola regresará a la estructura de la selección nacional en un destacado cargo interno. Zola se une a un equipo directivo de élite encargado de modernizar a Italia, trabajando junto al seleccionador recién nombrado Roberto Mancini y al director técnico Claudio Ranieri.