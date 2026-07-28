Zidane entra en un campo de minas: tres preguntas esperan respuesta

Deschamps ha sido muy criticado por su estilo "pragmático", pero ha demostrado en repetidas ocasiones que el fútbol de los torneos es diferente al fútbol de las ligas.

El exseleccionador de Francia se apoyó en tres pilares fijos: "un bloque defensivo organizado que reduce los espacios entre líneas, la rapidez en la transición de la defensa al ataque y el aprovechamiento de la calidad individual en el último tercio".

El objetivo de Francia no era tener el balón, sino tener el partido. Y en muchos de los grandes enfrentamientos, Deschamps le cedió la posesión al rival a cambio de controlar los espacios y gestionar el ritmo, algo que se vio con claridad ante Argentina, Bélgica, Alemania e Inglaterra en distintos torneos.

Este estilo le dio a la selección una gran estabilidad defensiva, pero, en contrapartida, redujo a veces el aprovechamiento pleno de la abundancia ofensiva que posee.

Y si Deschamps representa la escuela de la disciplina, Zidane representa la escuela de la flexibilidad. Uno de los conceptos más erróneos sobre el técnico francés es que se basa en un sistema de juego fijo.

En realidad, Zidane no estaba tan ligado al dibujo táctico como a los principios, pues durante sus dos etapas con el Real Madrid jugó con 4-3-3, 4-4-2 y 4-2-3-1, sin que el equipo perdiera su personalidad.

Su filosofía se sustentaba en cuatro elementos principales: "el control del centro del campo, dar a los jugadores libertad para tomar decisiones, cambiar el dibujo táctico según el rival y gestionar los partidos más que imponer un único estilo".

Y esto es lo que llevó a muchos analistas a describirlo como "un entrenador que se adapta a sus jugadores, no un entrenador que obliga a sus jugadores a adaptarse a él".