Zidane entra en un campo de minas: tres preguntas esperan respuesta

La decisión de la Federación Francesa de Fútbol de nombrar a Zinedine Zidane como director técnico de la selección no fue un simple cambio en el banquillo, sino el anuncio del inicio de una nueva etapa en la historia de "Les Bleus".
La selección que vivió 14 años bajo el mando de Didier Deschamps, uno de sus entrenadores más exitosos de todos los tiempos, entra ahora en un proyecto diferente liderado por un técnico que no ha tenido ninguna experiencia internacional, pero que forjó una de las épocas más grandes en la historia del Real Madrid.
La misión que le espera a Zidane va más allá de conseguir resultados rápidos o ganar un nuevo título, ya que estará obligado a responder a tres preguntas principales: ¿cómo mantendrá el legado de Deschamps?, ¿podrá trasladar su exitosa filosofía del Real Madrid al fútbol de selecciones?, ¿y afectará su ausencia de los banquillos desde 2021 a sus posibilidades de éxito?