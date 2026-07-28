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Zinedine ZidaneGetty Images
Karim Malim

Traducido por

Zidane entra en un campo de minas: tres preguntas esperan respuesta

Z. Zidane
Francia
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Real Madrid
D. Deschamps
Francia vs Belgium
Belgium
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¿El regreso de la leyenda o una aventura llena de riesgos?

La decisión de la Federación Francesa de Fútbol de nombrar a Zinedine Zidane como director técnico de la selección no fue un simple cambio en el banquillo, sino el anuncio del inicio de una nueva etapa en la historia de "Les Bleus".

La selección que vivió 14 años bajo el mando de Didier Deschamps, uno de sus entrenadores más exitosos de todos los tiempos, entra ahora en un proyecto diferente liderado por un técnico que no ha tenido ninguna experiencia internacional, pero que forjó una de las épocas más grandes en la historia del Real Madrid.

La misión que le espera a Zidane va más allá de conseguir resultados rápidos o ganar un nuevo título, ya que estará obligado a responder a tres preguntas principales: ¿cómo mantendrá el legado de Deschamps?, ¿podrá trasladar su exitosa filosofía del Real Madrid al fútbol de selecciones?, ¿y afectará su ausencia de los banquillos desde 2021 a sus posibilidades de éxito?

  • Mbappé Deschamps 2018 World Cup Getty Images

    Deschamps deja una selección lista, pero también un legado difícil de igualar

    Pocas veces un nuevo entrenador inicia su labor con una selección que posee semejante cantidad de calidad y estabilidad. Durante 14 años, Deschamps no solo construyó una generación dorada, sino que estableció una cultura competitiva que se convirtió en parte de la personalidad de la selección francesa.

    Conquistó el título de la Copa del Mundo 2018, alcanzó la final de la Eurocopa 2016, la final del Mundial 2022 y luego las semifinales de la Copa del Mundo 2026, un historial que mantiene a Francia siempre presente en las últimas fases de los grandes torneos.

    Pero el verdadero valor de lo que dejó Deschamps no reside únicamente en los títulos, sino en la construcción de un sistema capaz de competir por mucho que cambien los nombres.

    Desde la retirada de Ribéry y Benzema (en distintos periodos), pasando por la aparición de Mbappé y luego el ascenso de Camavinga, Tchouaméni y Olise, la selección ha mantenido su equilibrio.

    Y aquí comienza el verdadero desafío para Zidane, pues no hereda un equipo que necesite una reconstrucción, sino un equipo acostumbrado a competir por cada título.

    • Anuncios
  • GOAL ITALY Deschamps FranciaGetty GOAL

    Escuela del realismo VS escuela de la flexibilidad

    Deschamps ha sido muy criticado por su estilo "pragmático", pero ha demostrado en repetidas ocasiones que el fútbol de los torneos es diferente al fútbol de las ligas.

    El exseleccionador de Francia se apoyó en tres pilares fijos: "un bloque defensivo organizado que reduce los espacios entre líneas, la rapidez en la transición de la defensa al ataque y el aprovechamiento de la calidad individual en el último tercio".

    El objetivo de Francia no era tener el balón, sino tener el partido. Y en muchos de los grandes enfrentamientos, Deschamps le cedió la posesión al rival a cambio de controlar los espacios y gestionar el ritmo, algo que se vio con claridad ante Argentina, Bélgica, Alemania e Inglaterra en distintos torneos.

    Este estilo le dio a la selección una gran estabilidad defensiva, pero, en contrapartida, redujo a veces el aprovechamiento pleno de la abundancia ofensiva que posee.

    Y si Deschamps representa la escuela de la disciplina, Zidane representa la escuela de la flexibilidad. Uno de los conceptos más erróneos sobre el técnico francés es que se basa en un sistema de juego fijo.

    En realidad, Zidane no estaba tan ligado al dibujo táctico como a los principios, pues durante sus dos etapas con el Real Madrid jugó con 4-3-3, 4-4-2 y 4-2-3-1, sin que el equipo perdiera su personalidad.

    Su filosofía se sustentaba en cuatro elementos principales: "el control del centro del campo, dar a los jugadores libertad para tomar decisiones, cambiar el dibujo táctico según el rival y gestionar los partidos más que imponer un único estilo".

    Y esto es lo que llevó a muchos analistas a describirlo como "un entrenador que se adapta a sus jugadores, no un entrenador que obliga a sus jugadores a adaptarse a él".

  • FBL-EUR-C1-DORTMUND-REAL MADRIDAFP

    ¿Qué puede llevarse Zidane del Real Madrid a Francia?

    El éxito de Zidane con el Real Madrid no se basó únicamente en ideas teóricas, sino en su aplicación práctica ante los equipos más fuertes de Europa.

    Primero: flexibilidad en el esquema táctico

    El cambio de estilo de juego en Zidane no era una prueba de ausencia de identidad, sino de contar con múltiples soluciones.

    Y se espera que con Francia se apoye en más de un sistema dentro de un mismo partido, según el rival y el estado del marcador.

    Segundo: el control del centro del campo

    Si el trío formado por Kroos, Modric y Casemiro fue la clave del éxito del Real Madrid, Francia dispone hoy de elementos capaces de desempeñar funciones similares.

    Aurélien Tchouaméni aporta al equipo el equilibrio defensivo. Eduardo Camavinga ofrece la capacidad de romper la presión y avanzar con el balón.

    En cuanto a Michael Olise, puede desempeñar el papel de organizador de juego con movilidad entre líneas. Esta variedad le brinda a Zidane opciones que no estuvieron al alcance de muchos entrenadores internacionales.

    Tercero: la gestión de las estrellas

    Quizás este fue el mayor punto fuerte de Zidane en Madrid. No fue el mejor entrenador táctico del mundo, pero sí uno de los mejores en la gestión de las grandes personalidades.

    Logró mantener la armonía de un vestuario que incluía a Ronaldo, Ramos, Modric, Marcelo, Benzema, Kroos y Bale.

    Y lo mismo se requerirá dentro de la selección francesa, que cuenta con un gran número de estrellas de enorme relevancia.

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  • Real Madrid Unveils New Signing Kylian MbappeGetty Images Sport

    El proyecto del "nuevo Ronaldo"

    El jugador cuyos roles más podrían cambiar con la llegada de Zidane es Kylian Mbappé. Deschamps trataba al capitán de la selección como un extremo o un delantero que participaba en las tareas defensivas.

    Zidane, en cambio, es probable que le conceda una mayor libertad ofensiva. El modelo más cercano a ello es la manera en que utilizó a Cristiano Ronaldo en el Real Madrid.

    Ronaldo no estaba atado a una sola posición, sino que se movía constantemente entre el centro y las bandas, apareciendo en las zonas de definición en el momento adecuado.

    Se espera que Zidane conceda a Mbappé esa misma libertad, reduciendo sus funciones defensivas, para que conserve su energía de cara a la definición dentro del área.

    Este cambio podría elevar sus registros de aportación goleadora, pero al mismo tiempo aumentará la responsabilidad de los centrocampistas y los extremos en la cobertura defensiva.

  • FBL-FRA-ZIDANE-FFFAFP

    ¿Representa un riesgo la larga ausencia?

    Todos los éxitos de Zidane llegaron con el Real Madrid. La selección francesa, en cambio, representa un desafío completamente distinto. En los clubes, el entrenador trabaja con los jugadores a diario. En las selecciones, sin embargo, las concentraciones no superan unos pocos días cada varios meses.

    Esto significa que los detalles tácticos complejos pasan a ser menos importantes que la claridad de las ideas y la facilidad para ejecutarlas. Además, el entrenador de una selección no puede fichar a los jugadores que necesita, sino que debe construir su sistema en función de los elementos disponibles. Por ello, el éxito de Zidane dependerá de su capacidad para simplificar su filosofía sin perderla.

    Zidane también se alejó de los banquillos durante casi cinco años. Y en ese periodo, el fútbol cambió de forma notable. Aumentó la intensidad de la presión alta. Los datos y el análisis digital se convirtieron en una parte esencial de la toma de decisiones. Además, las formas de construir el juego evolucionaron enormemente.

    Esa ausencia plantea una pregunta legítima: ¿sigue teniendo Zidane la capacidad de adaptarse a los cambios? La respuesta no aparecerá en la primera rueda de prensa, sino en los detalles sobre el terreno de juego.

    Pero la historia concede al técnico francés una ventaja importante. A lo largo de su etapa con el Real Madrid, demostró que no depende de un único estilo, sino que sabe evolucionar y adaptarse a las distintas circunstancias.

  • FBL-FRA-ZIDANE-FFFAFP

    Un comienzo que no admite errores: ¿cambiará la identidad?

    Zidane afrontará sus primeras pruebas oficiales ante Turquía, después Bélgica y luego Italia. Tres partidos que definirán rápidamente la forma del nuevo proyecto.

    Y es que la selección francesa no concede a sus entrenadores el lujo del tiempo, y la prensa francesa no trata a Zidane como un técnico principiante, sino como una leyenda de la que se espera el éxito desde el primer día.

    Por eso, cualquier tropiezo temprano devolvería de inmediato las comparaciones con Deschamps, mientras que un arranque sólido podría dar al proyecto un impulso enorme.

    No es probable que Zidane provoque una revolución táctica completa. Lo más cercano a la realidad es que conserve lo más importante que dejó Deschamps, la disciplina defensiva, añadiendo elementos que la selección echó en falta en los últimos años, como la posesión efectiva, la flexibilidad táctica y una mayor libertad para el talento ofensivo.

    En otras palabras, podríamos ver una selección que mantiene su solidez, pero que se vuelve más capaz de imponer su personalidad, en lugar de limitarse a reaccionar.

    Al final, Zinedine Zidane no inicia su proyecto con la selección francesa desde cero, sino desde una cima construida por Didier Deschamps a lo largo de 14 años.

    Y su éxito estará supeditado a su capacidad para lograr una ecuación poco frecuente en el fútbol moderno: respetar el legado sin caer prisionero del pasado, y aportar una nueva identidad sin sacrificar la estabilidad.

    Si logra combinar su flexibilidad táctica, su experiencia en la gestión de estrellas y la fortaleza mental que adquirió durante sus años en el Real Madrid, la selección francesa podría entrar en una nueva era no menos exitosa que la etapa de Deschamps, y quizá más convincente en el plano futbolístico.