Ha terminado una de las historias de espera más largas del fútbol mundial y, por fin, la leyenda francesa Zinedine Zidane ha vuelto a casa, donde el campeón del Mundial de 1998 ha asumido las riendas de la selección de Francia.

La Federación Francesa de Fútbol anunció, en una rueda de prensa celebrada al mediodía de este martes, el nombramiento de la leyenda Zinedine Zidane como director técnico de la primera selección, poniendo fin a una etapa de 14 años del entrenador Didier Deschamps al frente del cuerpo técnico de Francia.

El presidente de la Federación Francesa reveló durante la rueda de prensa que Zidane firmará un contrato de larga duración que se extenderá por los próximos cuatro años, y que comenzará sus funciones oficiales de forma plena con el inicio del próximo mes de agosto, en un proyecto que aspira a dirigir a Francia en las próximas grandes citas.

Está previsto que el debut de Zizou en el banquillo de la selección se produzca el próximo mes de septiembre, cuando iniciará su andadura con un exigente enfrentamiento ante la selección de Turquía el 25 de septiembre, dentro de la primera jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA.

El comienzo no será fácil para el nuevo entrenador, ya que le espera un calendario apretado en la misma competición, con un enfrentamiento ante Bélgica el 28 de septiembre, seguido de un esperado duelo ante Italia el 2 de octubre, antes de volver a medirse a Bélgica el día 5 del mismo mes.