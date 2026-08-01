En una escena que refleja la magnitud del impacto popular de la leyenda Zinedine Zidane, las entradas para su primer encuentro al frente del cuerpo técnico de la selección francesa se agotaron por completo en menos de un día desde su puesta a la venta.

Francia se prepara para recibir a Italia el próximo 2 de octubre en el marco de la Liga de las Naciones de la UEFA, en un partido que albergará el histórico Stade de France, cuyo aforo es de 80.000 espectadores, y las cuentas oficiales de la selección confirmaron que se completó el lleno total.

Zidane asume la responsabilidad como sucesor de Didier Deschamps, quien dirigió a Francia durante 14 años, para iniciar una nueva era cargada de grandes esperanzas de regresar a lo más alto del fútbol europeo y mundial.

No obstante, el verdadero arranque de la trayectoria de Zidane como técnico con la selección será en territorio turco el 25 de septiembre, antes de que el equipo se traslade a Bélgica tres días después para un segundo encuentro dentro del mismo torneo.

La selección francesa recibirá de nuevo a su homóloga belga en la capital, París, el 5 de octubre, donde solo quedan un número limitado de entradas de primera categoría, según informó la cadena de medios RMC.