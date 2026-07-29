Según un informe de Sport Bild, Rüdiger habría insinuado en el vestuario, inmediatamente después de la decepcionante eliminación de Alemania en dieciseisavos de final del Mundial 2026 ante Paraguay, que quería poner fin a su carrera en la selección nacional. Sin embargo, como es sabido, el central no ha hecho oficial hasta ahora una decisión así.

Y, según Sport Bild, Rüdiger podría replanteárselo con algo de distancia. De acuerdo con esta información, el jugador de 33 años se reserva la opción de seguir en el equipo de la DFB después de la retirada de Julian Nagelsmann y la designación de Jürgen Klopp como nuevo seleccionador de Alemania.

Mientras tanto, también está en el aire si Klopp quiere contar con el defensa del Real Madrid. Según Sport Bild, el nuevo técnico, presentado el pasado viernes, quiere ir llamando poco a poco a los actuales internacionales y a los jugadores a los que ha empezado a seguir para comunicarles sus planes. También por eso, porque esto solo está ocurriendo ahora, los posibles candidatos a retirarse se han contenido hasta el momento en sus declaraciones públicas sobre su futuro en la selección, señala la información.

¿Apostará Jürgen Klopp por Antonio Rüdiger en la reconstrucción de la selección alemana?

Rüdiger había empezado el Mundial como tercer central y estaba por detrás de la pareja titular formada por Jonathan Tah y Nico Schlotterbeck. Después de que este último sufriera una lesión de tobillo en el segundo partido de la fase de grupos contra Costa de Marfil y se perdiera el resto del torneo, Rüdiger entró en el equipo y fue titular tanto en el último partido de la fase de grupos ante Ecuador (1-2) como en los dieciseisavos de final frente a Paraguay (4-5 en los penaltis). En total, el defensa ha disputado hasta ahora 86 partidos internacionales.





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Queda por ver si, ya con 33 años, seguirá formando parte del bloque habitual de Klopp. El nuevo seleccionador alemán dejó más que entrever en su rueda de prensa de presentación que también quiere iniciar una renovación en lo personal y abrió explícitamente la puerta a caras nuevas. Además de Tah y Schlotterbeck, que previsiblemente seguirán siendo fijos en la convocatoria también con Klopp, hay varios centrales jóvenes que se presentan como opciones para esa reconstrucción, como Malick Thiaw (Newcastle United), Finn Jeltsch (VfB Stuttgart) o Yann Bisseck (Inter de Milán). Por otro lado, y ahí residen las opciones de Rüdiger, todavía no está claro con qué líderes experimentados quiere contar Klopp de forma imprescindible para el futuro de la selección alemana.

Los grandes torneos de Antonio Rüdiger han sido en su mayoría decepcionantes

Rüdiger había debutado con la selección en mayo de 2014 y desde entonces ha sido una pieza constante del combinado nacional. La Eurocopa 2016 iba a ser su primer gran torneo, pero poco antes sufrió una rotura del ligamento cruzado y se quedó fuera. Después, aunque sí estuvo en el título de la Copa Confederaciones de 2017, sus participaciones en grandes torneos fueron en su mayoría decepcionantes: eliminación en la fase de grupos en los Mundiales de 2018 y 2022, octavos de final en la Eurocopa 2021, cuartos de final en la Eurocopa 2024 y ahora dieciseisavos de final en el Mundial 2026.

Mientras tanto, Klopp dará su primera convocatoria como seleccionador en septiembre. El técnico de 59 años debutará el 24 de septiembre, cuando Alemania visite a Países Bajos en el arranque de la nueva temporada de la Nations League. Tres días después llegará el primer partido en casa de Klopp con la selección, en Augsburgo ante Grecia.