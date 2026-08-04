Getty Images
Traducido por
«No sé qué haré»: Neymar deja una enorme pista sobre su retirada al hablar de su futuro en el Santos
Neymar pone en duda su futuro en el club
Neymar ha sembrado serias dudas sobre su futuro a largo plazo en el fútbol de clubes, al admitir que podría retirarse cuando expire su actual contrato con el Santos en diciembre. El jugador, de 34 años, anunció recientemente su retirada del fútbol internacional tras la eliminación de Brasil en el Mundial. El veterano delantero juega en el club de su infancia desde su regreso del torneo. Sin embargo, sigue totalmente indeciso sobre cuál será su próximo paso una vez concluya su actual vínculo con el Santos.
- (C)Getty Images
El delantero, decidido a respetar su contrato actual
En declaraciones en su canal de YouTube durante la subasta del Instituto Neymar Jr., la superestrella brasileña arrojó luz sobre su estado mental. Insistió en que está totalmente centrado en sus compromisos inmediatos antes de tomar cualquier decisión definitiva sobre su retirada.
No sé cuánto tiempo [seguiré jugando], no estoy pensando en parar, ni sé cuánto tiempo seguiré", explicó Neymar. "Tengo contrato con el Santos hasta diciembre.
"Tengo intención de cumplirlo, de honrar la camiseta del Santos lo mejor que pueda, y luego lo pensaré cuando termine mi contrato: si me quedo en el Santos, si me voy, sigo adelante, dejo de jugar o continúo. La verdad es que no sé lo que voy a hacer. Todavía queda mucho hasta diciembre, así que vayamos paso a paso".
Agradecido pese a la frustración del Mundial
El atacante puso recientemente fin a su carrera internacional tras soportar una frustrante campaña en el Mundial. Las lesiones musculares limitaron gravemente su impacto y lo restringieron a solo dos apariciones durante el recorrido de Brasil en el torneo. A pesar de esos contratiempos físicos, el máximo goleador histórico del país insiste en que actualmente se encuentra en plena forma.
«Me siento bien físicamente, cada vez más, sobre el terreno de juego», declaró Neymar. «Y eso es lo que importa. Quiero seguir mejorando siempre, aunque esté al final de mi carrera. Estoy muy feliz de haber vivido lo que he vivido hasta ahora. Estoy muy agradecido a Dios por lo que me ha dado. No tengo nada de lo que quejarme en mi carrera».
- Getty Images
Paso a paso
Neymar regresó inicialmente a su club de formación en enero de 2025 con el objetivo de recuperar su estado físico. Su llegada se produjo después de una etapa en el club saudí Al Hilal marcada por las lesiones. El exjugador de Barcelona y Paris Saint-Germain firmó un regreso exitoso, ayudando al Santos a evitar con éxito el descenso antes de ampliar su contrato hasta el final del año en curso. Por ahora, el brasileño se concentrará en los partidos que le quedan con el gigante sudamericano antes de decidir cuál será su próximo paso en su carrera.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias