En declaraciones en su canal de YouTube durante la subasta del Instituto Neymar Jr., la superestrella brasileña arrojó luz sobre su estado mental. Insistió en que está totalmente centrado en sus compromisos inmediatos antes de tomar cualquier decisión definitiva sobre su retirada.

No sé cuánto tiempo [seguiré jugando], no estoy pensando en parar, ni sé cuánto tiempo seguiré", explicó Neymar. "Tengo contrato con el Santos hasta diciembre.

"Tengo intención de cumplirlo, de honrar la camiseta del Santos lo mejor que pueda, y luego lo pensaré cuando termine mi contrato: si me quedo en el Santos, si me voy, sigo adelante, dejo de jugar o continúo. La verdad es que no sé lo que voy a hacer. Todavía queda mucho hasta diciembre, así que vayamos paso a paso".