Tras insultar a sus compañeros: Neymar vive la semana más extraña de su carrera

En una escena contradictoria que encendió la polémica en Brasil, el Santos homenajeó a su leyenda Neymar con una estatua en el museo del club, apenas unos días después de que estallara de furia contra sus compañeros y los insultara entre los dos tiempos del partido ante el Chapecoense.

Neymar publicó las imágenes de la nueva estatua a través de sus cuentas en las redes sociales y escribió como comentario: "Hoy me sorprendí de verdad, es un gran honor ser homenajeado por el Santos y formar parte de la historia de este club histórico".

Este homenaje llega en un momento en el que el diario brasileño "Globo Esporte" reveló detalles impactantes de lo ocurrido el pasado domingo, cuando Neymar estalló de furia contra sus compañeros dentro del vestuario entre los dos tiempos del partido, pese a que el equipo iba por delante con un gol que había marcado él mismo.

El diario explicó que Neymar atacó a su compañero João Ananias y puso en duda sus cualidades, lo que provocó una fuerte tensión que se reflejó en el rendimiento del equipo, que dilapidó su ventaja y encajó dos goles en 10 minutos, uno de ellos marcado por Ananias en propia puerta.

Por su parte, Neymar justificó su comportamiento afirmando: "Soy el capitán y tengo derecho a hablar", reconociendo su frustración por el empate ante el Chapecoense, pero negó haber ofendido a su compañero Gabriel Bontempo, señalando: "Es mi hijo".