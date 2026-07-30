AFP
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«¡Fue la decisión correcta!»: Carlo Ancelotti defiende la convocatoria de Neymar para el Mundial mientras la leyenda de Brasil se retira oficialmente del fútbol internacional
Ancelotti mantiene su apuesta por la inclusión del veterano
Neymar ha puesto oficialmente fin a su ilustre carrera internacional de 16 años. La decisión del jugador de 34 años llega tras una dolorosa eliminación en octavos de final del Mundial ante Noruega. Pese a la temprana despedida, el seleccionador de Brasil, Ancelotti, se mantuvo firme al afirmar que el ex del Barcelona se había ganado su lugar en el avión hacia Norteamérica.
- (C)Getty Images
Frustración por la preparación física
El técnico italiano reconoció las dificultades a las que se enfrentó Neymar, especialmente en lo relativo a su estado de forma y a una distensión de grado 2 en el gemelo que le hizo perderse los primeros partidos de la fase de grupos ante Marruecos y Haití. «Creo que no aportó a nivel técnico como se esperaba que pudiera hacerlo, porque no pudo», dijo Ancelotti a ESPN. «Pero, en cuanto a actitud, fue una actitud muy positiva. Le tengo mucho cariño, le agradecí su actitud, su comportamiento, y creo que fue la decisión correcta incluirlo en la lista de 26 jugadores».
Aunque el entrenador elogió el liderazgo y la profesionalidad de Neymar entre bastidores, no ocultó su decepción por el estado físico con el que la estrella llegó al torneo.
«Lo único que me molestó es que Neymar podría haberse preparado mejor durante ese periodo previo», añadió Ancelotti. «Podría haber estado listo para el primer partido en lugar del cuarto. Esa fue la única parte decepcionante».
El amanecer de una nueva era
Con su talismánico número 10 ya fuera de escena, Ancelotti mira hacia una reconstrucción total del proyecto de cara al Mundial de 2030. La transición marca un cambio significativo en la filosofía del fútbol brasileño, alejándose de la dependencia de los iconos de la década de 2010 y orientándose hacia la próxima hornada de talento.
«Creo que jugadores como Neymar, que ya comentó ayer, y con todo el respeto a su decisión. Creo que en la historia una generación termina y otra tiene que llegar, y tiene que ser mejor que la anterior», declaró el exentrenador del Real Madrid.
- Getty Images Sport
Se espera una mayor renovación de veteranos
Neymar no es la única figura de alto perfil que se espera que abandone la escena internacional. Ancelotti dejó entrever que varios otros pilares de la selección de Brasil podrían estar llegando al final del camino.
Cuando le preguntaron por los futuros de Casemiro, Danilo y Alex Sandro, Ancelotti dio una respuesta sincera sobre la veteranía de la plantilla. "Creo que sí. Es un periodo que está llegando a su fin. Obviamente, tenemos que darles las gracias a todos, y les tengo mucho cariño a todos. Pero creo que la idea de que un jugador de más de 30 años está acabado significa que tenemos que pensar en el futuro.... Algunos de estos jugadores estarán ahí, obviamente. Marquinhos, por ejemplo. Alisson, ya veremos".
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