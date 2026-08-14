Nkunku ha sido sorprendentemente puesto en la lista de transferibles en el Milan por el entrenador Amorim. Con algo menos de dos semanas para que se cierre oficialmente el mercado de verano, Amorim ha entregado a la cúpula del club su lista actualizada de jugadores de los que quiere prescindir.

A pesar de la fascinación inicial durante las primeras fases de la concentración de pretemporada, el atacante francés de 28 años ha perdido protagonismo. Actualmente se entrena al margen del primer equipo en Milanello. Según Calcio Mercato, su repentina e inesperada disponibilidad ha llamado rápidamente la atención de su rival doméstico, la Roma. El club de la capital ha seguido de cerca su situación mientras busca reforzar su plantilla.