Un regreso a Italia habría añadido otro capítulo a una extensa trayectoria en la Serie A que comenzó con el Chievo en 2014, seguida de etapas de gran impacto en el Empoli y la Roma. Tras marcharse al Zenit de San Petersburgo en 2017 y, más tarde, al Paris Saint-Germain, el mediapunta regresó a Italia con la Juventus en 2022 antes de volver a la Roma en 2023. Su emotivo regreso a Boca a mediados de 2025 completó el círculo, y sus actuaciones destacadas en la Liga Profesional garantizan que mantenga su papel clave con Argentina.