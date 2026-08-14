Según calciomercato, el Como se ha visto obligado a explorar opciones alternativas en el mercado de fichajes tras encontrarse con complicaciones en su intento de fichar a Kean. El acuerdo inicial no logró coger el impulso necesario, lo que llevó a la cúpula del club a buscar en otra parte un goleador contrastado.

Reforzar la parcela ofensiva sigue siendo una prioridad absoluta para el equipo directivo de cara a una temporada exigente. Asegurar el perfil adecuado en el último tercio se considera esencial para mantener la competitividad.