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El Como apunta al delantero del Chelsea Liam Delap después de que se estanque el acuerdo por Moise Kean
Cambian los objetivos de fichaje
Según calciomercato, el Como se ha visto obligado a explorar opciones alternativas en el mercado de fichajes tras encontrarse con complicaciones en su intento de fichar a Kean. El acuerdo inicial no logró coger el impulso necesario, lo que llevó a la cúpula del club a buscar en otra parte un goleador contrastado.
Reforzar la parcela ofensiva sigue siendo una prioridad absoluta para el equipo directivo de cara a una temporada exigente. Asegurar el perfil adecuado en el último tercio se considera esencial para mantener la competitividad.
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Aparición de la opción Delap
Los dirigentes del club ya han iniciado contactos en relación con un posible movimiento por el delantero del Chelsea Delap. El joven atacante está siendo seguido por su perfil físico y su experiencia compitiendo al más alto nivel.
Explorar una operación por Delap ofrece al Como una nueva vía para reforzar su delantera. Las negociaciones siguen en una fase exploratoria mientras los directores deportivos valoran la viabilidad de una propuesta formal.
Encaje táctico en ataque
Desde un punto de vista táctico, incorporar a un delantero centro dinámico y enérgico daría al cuerpo técnico una valiosa flexibilidad táctica. Integrar a un jugador capaz de presionar desde arriba encaja bien con las exigencias modernas.
La profundidad de la plantilla será crucial mientras el equipo compagina sus compromisos nacionales con aspiraciones competitivas más amplias. Añadir savia nueva para pelear por puestos en el once es clave para mantener un alto nivel de rendimiento.
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¿Qué pasa ahora?
A medida que avanza el mercado de fichajes, el Como tendrá que decidir si intensifica su interés por Delap con una oferta oficial. Mucho dependerá de la valoración del Chelsea y de la predisposición del jugador a un cambio a Italia.
Por ahora, el departamento de captación sigue evaluando el mercado con cautela antes de realizar cualquier movimiento definitivo. Las próximas semanas revelarán si el club puede cerrar con éxito la brecha y fichar a su principal objetivo alternativo.
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