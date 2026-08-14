McTominay ayudó a llevar a Escocia a su primer Mundial desde 1998, con una impresionante chilena en un decisivo duelo de clasificación contra Dinamarca, pero fue uno de los que no dieron la talla cuando se consumó otra eliminación en la fase de grupos en suelo norteamericano.

Hendry añadió sobre un gran torneo que dejó frustración en el campo pero algunos momentos memorables fuera de él: “Me decepcionó Escocia en el Mundial, si soy sincero. Aunque, por otro lado, supongo que mucha gente diría que fuimos decepcionantes en 1998.

“La única nota positiva del Mundial de 2026 fue el Tartan Army. Ahora tienen una historia en América que está totalmente intacta. Incluso he visto a algunos de los aficionados que son de mi zona, el North East Tartan Army de Peterhead, que vuelven a Boston en octubre. Van a volver, ya tienen el barco y todo organizado, es extraordinario.

“Creo que todo el mundo acabó completamente decepcionado tras el 1-0 contra Haití. El partido inicial realmente nos condicionó, quiero decir, nos condicionó de verdad. Y, además, de una manera extraña, el hecho de que nos pusiéramos 1-0 abajo a los 70 segundos contra Marruecos en realidad nos benefició un poco, porque ellos se pusieron por delante y entonces nosotros tuvimos que reaccionar. Lo bueno es que no marcaron ni un segundo ni un tercer gol, pero nosotros tuvimos que reaccionar a eso y prácticamente contamos con todo el partido para hacerlo.

“¿Podríamos haber tenido un penalti sobre John McGinn? Yo creo que sí. Creo que, en general, si eso es falta fuera del área, que lo habría sido fuera del área, evidentemente es penalti si es dentro del área, y no lo pitaron.

“Pero creo que, en líneas generales, fuimos decepcionantes. Aunque, como he dicho, la gente que se remonta a 1998 dirá que al final fue decepcionante porque acabamos siendo goleados por Marruecos en el último partido, lo que también fue una decepción”.