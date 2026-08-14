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Un lateral con alma de extremo: el Real Madrid ficha a la joya del Rayo Vallecano

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El Merengue sigue de cerca al jugador desde hace meses

El Real Madrid incorporó este viernes a un joven talento del Rayo Vallecano, en un nuevo paso dentro de la estrategia del club para reforzar sus filas con jugadores prometedores.

Según el periodista especializado en información del club blanco, Álvaro Esteban, el conjunto merengue fichó a Pablo Bellosillo «Bello», el lateral derecho nacido en 2007, y fue incorporado al Real Madrid C.

El diario español As había desvelado, el pasado abril, que el Real Madrid trabajaba para cerrar el fichaje de Bellosillo, considerado uno de los talentos emergentes más destacados de la academia del Rayo Vallecano.

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Bellosillo juega en la posición de lateral derecho, pero cuenta con una clara vocación ofensiva, y As lo describió como un lateral derecho «con alma de extremo».

Durante la temporada pasada, jugó con el Rayo Vallecano B en la Segunda División española. Bellosillo llamó la atención en abril, cuando marcó un gol en la victoria de su equipo ante el Intercity por (3-1), tras entrar como suplente.

Su traspaso al Real Madrid C llega como un primer paso dentro del organigrama del club blanco, ya que el equipo representa una etapa importante para los jugadores jóvenes, antes de una posible progresión hacia el Castilla y el primer equipo, de acuerdo con la trayectoria de desarrollo de talentos dentro de «La Fábrica».

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