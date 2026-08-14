El Barcelona recauda decenas de millones en el mercado y los reserva para tres objetivos

El Barcelona continúa acelerando las salidas durante la última mitad del mercado de fichajes, con el objetivo de reforzar sus recursos económicos y disponer de un mayor margen para ejecutar las operaciones que persigue la dirección deportiva e inscribir a los jugadores.

El club ha logrado hasta ahora ingresar cerca de 70 millones de euros de manera directa, gracias a un conjunto de operaciones de venta, adoptando una estrategia basada en obtener ingresos inmediatos y, al mismo tiempo, conservar porcentajes de los derechos de los jugadores y opciones de recompra en algunos casos, según el diario catalán "Sport".

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El balance actual revela un claro éxito de la estrategia adoptada, ya que el Barça ha logrado hasta ahora ingresar cerca de 70 millones de euros de forma directa durante el presente verano.

Las operaciones más destacadas

Ferran Torres: traspaso por cerca de 50 millones de euros, con un beneficio neto próximo a los 40 millones.

Ansu Fati: al Mónaco por 11 millones de euros tras activarse la opción de compra.

Jofre Torrents: al Ajax por 5,5 millones de euros, a cambio del 50% de sus derechos cuando se cumplan los objetivos fijados.

Jan Virgili: ingreso indirecto por valor de 4,8 millones de euros, que representa el 40% de la cláusula de 12 millones que el Club Brujas pagó al Mallorca.

Iñaki Peña: por 3 millones de euros.

Jáko: al Almería por entre 2 y 3 millones de euros, conservando el Barcelona un porcentaje de una futura venta.

Dani Rodríguez: por 1,5 millones de euros, con un porcentaje de una futura venta y opción de recompra.

El papel de La Masia

La academia de "La Masia" desempeña un papel fundamental en esta estrategia, ya que el Barcelona busca sacar rédito económico de los jugadores que no encuentran un sitio inmediato en el primer equipo, conservando derechos de futuro, una política de la que el club ya se benefició en casos como los de Jean-Clair Todibo y Nico González.

El plan de ventas no se detiene ahí, ya que el Barça trabaja en la salida de Héctor Fort, Marc Casadó, Tommy Marqués, Guille Fernández y Toni Fernández, con la previsión de obtener al menos 30 millones de euros por Casadó, además de conservar porcentajes de las ventas de los demás jugadores.

Y si estas operaciones se completan, el Barcelona podría superar la barrera de los 100 millones de euros en ingresos este verano, algo que será importante para financiar sus objetivos en la última etapa del mercado, encabezados por el fichaje de un delantero de primer nivel, la incorporación de Rodri para reforzar el centro del campo y el refuerzo de la posición de central, según "Sport".