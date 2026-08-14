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Khaled Mahmoud

Traducido por

El engaño que dio un vuelco a la situación de Álvarez: el Atlético de Madrid en el centro de la crisis de "la Araña"

Julián Álvarez
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Nuevos detalles entre bastidores tras la crisis de Álvarez con el Atlético

La prensa argentina, y en especial los periodistas cercanos a Julián Álvarez, negó por completo la veracidad de las informaciones que apuntaban a un cambio de postura del delantero apodado "la Araña" y a que este habría comunicado a sus compañeros del Atlético de Madrid su arrepentimiento por la decisión de marcharse, asegurando que la realidad está muy lejos de esos rumores.

El diario español "Mundo Deportivo" recogió que Álvarez se siente engañado por la directiva del Atlético de Madrid, señalando que sus últimas declaraciones se produjeron a petición directa del propio club.

En este contexto, Martín Arévalo, periodista de la cadena "ESPN" que realizó la célebre entrevista a Álvarez, en la que este insinuó su deseo de cambiar de aires durante el periodo de la Copa del Mundo, reveló que fue la directiva del Atlético la que pidió al jugador que saliera públicamente a declarar su deseo de marcharse, como condición para aceptar su salida.

Arévalo explicó los detalles de la situación: "El técnico Diego Simeone no quiere intervenir en esta decisión; conoce muy bien la postura del jugador, y la decisión final está ahora en manos del propietario del Atlético de Madrid".

El periodista añadió en tono contundente que Álvarez "no puede quedarse ni un minuto más en el club, porque no se siente en absoluto cómodo con esta situación".

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Arévalo justificó su conclusión afirmando: "Los allegados al jugador aseguran que, cuando habló públicamente, había recibido un mensaje del Atlético pidiéndole que presentara la solicitud de salida ante los medios de comunicación, después de haberla presentado a puerta cerrada. Se lo pidieron para que la afición entendiera que la decisión de marcharse no partía del club".

El periodista continuó: "Pero, ¡a la directiva no le gustaron después las declaraciones! Tras escuchar a todas las partes, queda claro que la situación se ha vuelto muy complicada. El jugador no quiere quedarse, y Simeone, que lo considera entre los 5 mejores jugadores del mundo, desea su continuidad pero conoce la decisión del jugador. Por su parte, el Atlético se niega a venderlo salvo con la condición de que se abone el importe de la cláusula de rescisión, que equivale a cinco veces su valor de mercado".

El informe concluyó señalando que la situación se ha vuelto sumamente incómoda y molesta para la estrella argentina, ya que se encontró en una posición a la que nunca esperó llegar. Y pese a la cautelosa calma que reina actualmente en el escenario, se producen intensos movimientos entre bastidores, y se espera que Álvarez dé nuevos pasos durante los próximos días.

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