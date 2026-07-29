La estrella del Barcelona ante una decisión crucial: un club inglés cumple todas las condiciones

Más de un club europeo busca aprovechar la disposición del Barcelona a vender a algunos de sus jugadores durante el mercado de fichajes de verano, en un momento en el que han comenzado los movimientos serios para hacerse con uno de los elementos más destacados del equipo, mientras el club catalán se prepara para escuchar las ofertas que satisfagan sus exigencias económicas.

El futuro de Jules Koundé sigue lejos de resolverse. El Barcelona ha incluido al lateral francés en la lista de jugadores transferibles, pero no tiene intención de desprenderse de él por menos de 60 millones de euros.

Durante las últimas semanas, el Bayern de Múnich, el Chelsea y el Liverpool han llamado a la puerta del club catalán para interesarse por la situación del jugador, si bien el club más interesado en su fichaje es el Tottenham.