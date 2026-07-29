Revelados los detalles del contrato de Henderson con el Chelsea y la fecha de la firma oficial

En un movimiento contundente a pocos días del inicio de la nueva temporada, el Chelsea se prepara para dar una sorpresa mayúscula en el mercado de fichajes veraniego, devolviendo al primer plano a una de las leyendas más destacadas de la Premier League.

Según reveló el célebre periodista italiano Fabrizio Romano, especializado en las noticias sobre traspasos de jugadores y entrenadores en Europa, el Chelsea ha alcanzado un acuerdo total con la estrella inglesa Jordan Henderson, ex, capitán del Liverpool, para incorporarse a las filas del equipo durante el actual periodo de fichajes.

Romano precisó, a través de su cuenta oficial en la red social «X», que Henderson aceptó firmar un contrato que se extiende por dos años con el Chelsea, y se espera que rubrique oficialmente esta semana un vínculo que se prolongará hasta junio de 2028, en una operación a coste cero tras concluir su última etapa.

Henderson había abandonado recientemente las filas del Brentford, quedando como agente libre, antes de que el Chelsea se moviera con rapidez para cerrar el fichaje y aprovechar su gran experiencia en el centro del campo.

Se prevé que la llegada de Henderson suponga un refuerzo importante para el vestuario del Chelsea, gracias a su personalidad de líder y a su dilatada experiencia en la Premier League y en la Liga de Campeones, donde condujo al Liverpool a conquistar el título de la Premier League y de la Champions en sus años dorados.