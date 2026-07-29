Durante su única campaña en el Brentford, Henderson sumó 34 apariciones en todas las competiciones, lo que demostró que aún conservaba la capacidad física para competir en la máxima categoría del fútbol inglés pese a su avanzada edad.

Al reflexionar sobre su etapa en el club, Henderson expresó una profunda gratitud por la oportunidad que se le brindó tras su paso por la Eredivisie con el Ajax. «Dejo el Brentford con mucha gratitud por la oportunidad que me dio el club, y por el apoyo y el cuidado que nos mostraron a mí y a mi familia desde el primer día», dijo Henderson. «Volver a la Premier League era realmente importante para mí, y el Brentford me dio esa oportunidad. Siempre estaré agradecido por ello. Espero haber podido poner mi granito de arena para ayudar al equipo durante un periodo importante para el club. Logramos mucho juntos la temporada pasada, y es algo de lo que todos los implicados deberían estar orgullosos.

«El Brentford es un club de fútbol especial. Es ambicioso, progresista y está lleno de buena gente. Desde los propietarios y la dirección hasta el cuerpo técnico, los jugadores y todos los que trabajan entre bastidores, ha sido un privilegio formar parte de ello».







