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Adhe Makayasa

Traducido por

LAFC refuerza su ataque con el fichaje en propiedad de un delantero del Bayern de Múnich

Fichajes
A. Sieb
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El LAFC de la MLS ha reforzado su delantera con el fichaje en propiedad del atacante alemán Armindo Sieb, procedente del gigante de la Bundesliga Bayern de Múnich. El exinternacional alemán en categorías inferiores, de 23 años, se une al LAFC con un contrato de larga duración hasta la temporada 2028-29, con una opción del club para ampliarlo un año más.

  • Sieb ficha por el LAFC de forma permanente

    El LAFC de la MLS ha completado oficialmente el traspaso permanente del delantero de 23 años Sieb desde el gigante de la Bundesliga Bayern. El atacante alemán ha firmado un contrato hasta la temporada 2028-29, que incluye una opción del club para 2029-30. Antes de su traslado a Estados Unidos, Sieb pasó las dos últimas temporadas cedido en el Mainz, donde sumó cinco goles y tres asistencias en 62 apariciones en todas las competiciones.


    • Anuncios
  • imago-sport-1080571814.jpgDeFodi Images

    La nueva incorporación impulsa las aspiraciones

    La cúpula del LAFC cree que el exinternacional juvenil alemán aportará un elemento fresco y dinámico a su línea de ataque mientras compite en varios frentes.

    En un comunicado oficial del club, el presidente de operaciones de fútbol del LAFC, John Thorrington, dio una entusiasta bienvenida al nuevo fichaje: "Armindo es un joven jugador apasionante cuya capacidad técnica, velocidad y poder ofensivo añadirán una nueva dimensión a nuestro ataque.

    "Ya ha adquirido una valiosa experiencia a una edad temprana en uno de los mejores entornos futbolísticos del mundo y ha demostrado de forma constante las cualidades que valoramos en nuestros jugadores.

    "Estamos encantados de dar la bienvenida a Armindo a Los Ángeles y creemos que desempeñará un papel importante en nuestra búsqueda de títulos".

  • Profundidad útil en todas las competiciones

    El registro de Sieb en Alemania también incluye una etapa productiva en el Greuther Furth de la 2. Bundesliga, donde sumó 17 goles y cuatro asistencias en 66 partidos. En el ámbito internacional, el versátil delantero ha representado a Alemania desde la sub-16 hasta la sub-21. Esa experiencia europea aporta una valiosa profundidad de plantilla al LAFC, que actualmente ocupa la segunda posición de la Conferencia Oeste de la MLS con 34 puntos en 19 partidos.

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  • Los Angeles Football Club v Deportivo Toluca FC - Leagues Cup Phase OneGetty Images Sport

    La lucha por alcanzar las eliminatorias, en el punto de mira

    LAFC centra ahora toda su atención en asegurarse una plaza en las eliminatorias de la Leagues Cup 2026 tras sumar siete puntos en sus tres partidos de la fase de grupos. El equipo de Marc Dos Santos espera el resultado del partido entre Austin FC y Chicago Fire FC para determinar si avanza a la siguiente ronda. Se espera que la llegada de Sieb aporte un impulso inmediato a su delantera durante una exigente serie de partidos de copa y en la continua lucha por el liderato de la Conferencia Oeste de la MLS.

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