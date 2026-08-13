Como comunicó el jueves el campeón récord de Alemania, el jugador de 23 años se incorpora a Los Angeles FC, de la MLS estadounidense.

Sieb había estado cedido al FSV Mainz 05 durante las dos últimas temporadas. En la campaña recién terminada marcó dos goles en 22 partidos de liga.

Sieb llegó al Bayern en 2020 procedente de la cantera del TSG Hoffenheim y ese mismo año debutó como profesional en la Copa de Alemania. De 2022 a 2024 jugó en el SpVgg Greuther Fürth. Después, el Bayern hizo uso de una opción de recompra y le firmó un contrato hasta 2027, antes de cederlo al Mainz.