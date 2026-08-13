Alexis Sánchez pone fin a su carrera europea de 18 años para fichar por el CF Montreal mientras la exestrella de Barcelona y Arsenal apunta a vivir «momentos memorables» en la MLS

El máximo goleador histórico de Chile, con 51 goles en 168 internacionalidades, abrazó con entusiasmo su nuevo capítulo en Norteamérica.

En declaraciones a los medios oficiales del club, el delantero reiteró su compromiso: "Estoy muy feliz de unirme al CF Montreal y afrontar este nuevo reto. Estoy agradecido al club por la confianza que ha depositado en mí.

"Tengo muchas ganas de poner mi experiencia al servicio del equipo para que podamos alcanzar nuestros objetivos y crear momentos memorables para nuestros aficionados. Estoy aquí para dar todo lo que tengo por el club y por esta ciudad."