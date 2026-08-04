La Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) ha introducido nuevos cambios que se aplicarán en sus tres competiciones durante la próxima temporada.

Según el diario "Mundo Deportivo", la UEFA ha informado a todas las federaciones y clubes europeos de dos cambios muy importantes para la nueva temporada en la Liga de Campeones, la Liga Europa y la Liga Conferencia.

El primer cambio resulta especialmente reseñable, ya que afecta al sistema de tarjetas en la fase de grupos de las tres competiciones.

El reglamento actual establece que, a partir de la fase de grupos, los jugadores y el cuerpo técnico son sancionados con la suspensión para el siguiente partido de la competición tras recibir tres tarjetas amarillas que no supongan expulsión y, posteriormente, se impone una suspensión adicional por cada tarjeta amarilla individual siguiente (es decir, la quinta, la séptima, la novena, etc.).

Con la aplicación del sistema de fase de grupos la temporada pasada, el número de partidos en esta fase pasó de seis a ocho por equipo tanto en la Liga de Campeones como en la Liga Europa, lo que modificó la proporción entre tarjetas y partidos y aumentó de forma desproporcionada el riesgo de suspensión como consecuencia de la acumulación de tarjetas amarillas.

Por ello, a partir de esta temporada, se ha elevado el umbral mínimo de suspensión de tres a cuatro tarjetas amarillas, y cualquier suspensión posterior seguirá aplicándose tras dos tarjetas amarillas adicionales, como sucedía antes. En este caso, las tarjetas amarillas sexta, octava y décima. Y dado que los jugadores pueden fichar por clubes que participan en competiciones distintas durante el mercado invernal, se ha aplicado esta misma medida a la Liga Conferencia.

El nuevo artículo 63.2 de los reglamentos de la Liga de Campeones, la Liga Europa y la Conferencia establece lo siguiente: "A partir del primer partido de la fase de liga, los jugadores y los miembros del cuerpo técnico serán suspendidos para el siguiente partido de la competición tras recibir cuatro tarjetas amarillas que no hayan dado lugar a una tarjeta roja, así como tras cualquier tarjeta amarilla posterior número seis u ocho, etc.".

Los relojes de los estadios y el tiempo añadido

El otro cambio tiene que ver con los relojes de los estadios. Hasta ahora, se prohibía a los organizadores de los partidos mostrar el tiempo transcurrido una vez finalizado el tiempo reglamentario de cada tiempo, así como durante la prórroga.

Se trata de una norma antigua que se remonta a una época en la que los partidos no se seguían en directo en el estadio a través de dispositivos móviles, y en la que el uso de imágenes en las áreas técnicas situadas alrededor del terreno de juego estaba prohibido.

Debido a los avances tecnológicos y organizativos de los últimos años, esta norma ha quedado obsoleta. Y para adaptar el marco normativo a la nueva realidad, se ha modificado la cláusula estándar en todos los reglamentos de las competiciones de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol de la siguiente manera: "Los relojes de los estadios podrán utilizarse para indicar el tiempo transcurrido o el tiempo restante".

Anteriormente, se establecía: "Siempre que se detengan al final del tiempo reglamentario de cada tiempo, es decir, tras los 45 y 90 minutos respectivamente. Esta cláusula también se aplica en caso de prórroga (es decir, tras los 105 y 120 minutos)".

Y en adelante: "El tiempo añadido de cada tiempo deberá indicarse mediante los minutos adicionales, y no como tiempo de juego continuado (es decir, 45 + x, 90 + y). Lo mismo se aplica en caso de prórroga (105 + x, 120 + y)".