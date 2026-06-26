Por qué José Mourinho discute con el árbitro Anthony Taylor: el nuevo técnico del Real Madrid admite que quiere repetir un partido

Mourinho, que ha conquistado títulos en Portugal, Inglaterra, Italia y España, aspira a devolver al Madrid a la senda de los trofeos. Ya ganó la Liga y la Copa del Rey con el club entre 2010 y 2013.

Esos triunfos le traen recuerdos especiales, pero al pedirle que eligiera el logro del que se siente más orgulloso en sus 26 años como entrenador, Mourinho respondió: «¡He conseguido unos cuantos! Cuando ganamos la Liga de Conferencias en Roma, la ciudad se volvió loca.

«Creo que le dimos a esa ciudad algo que los ganadores de la Liga de Campeones no pueden dar en otras ciudades. Roma es una ciudad donde la gente está realmente enamorada de su club. Un club gigantesco con una pasión increíble».

«Por supuesto, cuando ganamos la Liga de Conferencias era la primera temporada de la competición; no creo que Europa le diera entonces el reconocimiento que le da ahora. Cuando llegamos a Roma y salimos a desfilar por el Coliseo y el Circo Máximo, te das cuenta de lo que les has dado a esas personas».