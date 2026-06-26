«Ni de coña»: el fútbol europeo en el Sunderland deja boquiabierto al emblemático exentrenador, mientras Peter Reid apuesta por que los Black Cats consigan más «munición» en el mercado de fichajes de verano

Las segundas temporadas en la Premier League son duras, y más con un calendario tan apretado. ¿Debería preocupar en Wearside? Al preguntarle, Reid —que ascendió al Sunderland dos veces y lo llevó a dos séptimos puestos entre 1995 y 2002— respondió a GOAL durante la mayor subasta mundial de objetos deportivos, organizada por BUDDS: «Lo creas o no, estuve en los partidos de play-off cuando subieron. El Coventry fue mejor en la semifinal, y el Sheffield United, en mi opinión, fue el mejor equipo. Pero ellos encontraron la manera.

Me encantó que todos dijeran que el Sunderland iba a descender. El mercado de fichajes, Xhaka… han estado magníficos. Con la estructura actual del club y su afición, no me sorprendería que volvieran a ascender. Si el mercado es tan bueno como el del verano pasado, tendrán munición suficiente.

«Estuve en el Tottenham-Everton, último partido de la temporada: el Sunderland se jugaba entrar en Europa y, aunque parecía imposible, lo logró.

Estoy encantado por la afición, son sencillamente increíbles. Todo el mérito es suyo. Es un club enorme con una gran historia. El fichaje es crucial, pero lo han hecho de maravilla. Creo que pueden seguir adelante, aunque, como sabemos, es realmente difícil».