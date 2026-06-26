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«Ni de coña»: el fútbol europeo en el Sunderland deja boquiabierto al emblemático exentrenador, mientras Peter Reid apuesta por que los Black Cats consigan más «munición» en el mercado de fichajes de verano
El Sunderland jugará la Europa League junto a la Juventus y el AC Milan
Esa clasificación le bastó para disputar su primera competición continental en 53 años. El Sunderland jugará la próxima Europa League junto a la Juventus, el AC Milan, el Marsella y el Rennes.
Hace cuatro años celebraban su regreso a la élite tras ganar la final de los play-offs de la Championship.
Muchos pensaban que su ascenso se frenaría al llegar a la élite, pero las incorporaciones de Granit Xhaka y Brian Brobbey, entre otros, les mantuvieron competitivos. La victoria en la última jornada ante el Chelsea en el Stadium of Light selló el billete europeo.
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Reid confía en que el Sunderland realice más fichajes acertados
Las segundas temporadas en la Premier League son duras, y más con un calendario tan apretado. ¿Debería preocupar en Wearside? Al preguntarle, Reid —que ascendió al Sunderland dos veces y lo llevó a dos séptimos puestos entre 1995 y 2002— respondió a GOAL durante la mayor subasta mundial de objetos deportivos, organizada por BUDDS: «Lo creas o no, estuve en los partidos de play-off cuando subieron. El Coventry fue mejor en la semifinal, y el Sheffield United, en mi opinión, fue el mejor equipo. Pero ellos encontraron la manera.
Me encantó que todos dijeran que el Sunderland iba a descender. El mercado de fichajes, Xhaka… han estado magníficos. Con la estructura actual del club y su afición, no me sorprendería que volvieran a ascender. Si el mercado es tan bueno como el del verano pasado, tendrán munición suficiente.
«Estuve en el Tottenham-Everton, último partido de la temporada: el Sunderland se jugaba entrar en Europa y, aunque parecía imposible, lo logró.
Estoy encantado por la afición, son sencillamente increíbles. Todo el mérito es suyo. Es un club enorme con una gran historia. El fichaje es crucial, pero lo han hecho de maravilla. Creo que pueden seguir adelante, aunque, como sabemos, es realmente difícil».
¿Podrá el Sunderland hacer frente a las exigencias adicionales que conlleva la competición europea?
El Sunderland debe reforzar su plantilla en las próximas semanas para afrontar competiciones nacionales y continentales. En situaciones así es fácil malgastar dinero.
Reid lo resumió así: «En el último mercado lo hicieron muy bien y ahora deben repetir.
Si vas a ser entrenador, lo importante es la gestión de la plantilla, el fichaje de jugadores y la formación en la cantera. En mi opinión, esas son las tres cosas cruciales en la gestión del fútbol.
«El Sunderland ha hecho un trabajo brillante en los últimos años. No olvidemos que de su cantera salieron Jordan Pickford y Jordan Henderson. A pesar de descender a la primera división en un momento difícil, estoy convencido de que, con la estructura actual del club, irán de menos a más».
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Aumenta el interés por los productos favoritos de los aficionados en los mercados de artículos de recuerdo
Reid se convirtió en un héroe moderno del Sunderland tras dar a un grupo de fieles seguidores algo con lo que soñar. La generación de 2026 repite la historia, con jugadores favoritos que pronto despertarán gran interés en el mercado de objetos de colección.
Durante la fase final del Mundial en Norteamérica se subastaron camisetas de 1966 de Martin Peters (140 000 libras), Alan Ball (30 000 libras) y Pelé (42 000 libras).
La subasta de la Copa del Mundo deBUDDS se celebró el 25 de junio de 2026, con una venta en línea por tiempo limitado que comenzó el 2 de junio. Los resultados completos están disponibles aquí y aquí, y aquí se puede solicitar una valoración en línea gratuita de cualquier objeto de recuerdo deportivo.