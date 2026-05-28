Memphis Depay ha enviado un mensaje claro a la directiva del Corinthians sobre su futuro, pues su contrato actual está a punto de expirar. El exdelantero del Manchester United y del Barcelona ha expresado su profundo cariño por el gigante brasileño, pero admite que cerrar un nuevo acuerdo no es sencillo.
Jesse Lingard brilló con el Corinthians en la Copa Libertadores y recibió elogios de su técnico, Fernando Diniz. El exjugador del Manchester United completó sus primeros 90 minutos con el Alvinegro y mostró su buena forma física a más de 2.600 metros de altitud ante el Independiente Santa Fe.
El Flamengo ha destituido de forma sorprendente al entrenador Filipe Luis, a pesar de que el emblemático técnico del club había llevado a su equipo a una impresionante victoria por 8-0 sobre el Madureira apenas unas horas antes. Aunque la decisión de despedir a un entrenador tras una victoria por 11-0 en la semifinal parecía inexplicable para los ajenos al club, han salido a la luz nuevos detalles sensacionales que sugieren una profunda traición entre bastidores. Se ha revelado que se produjo una ruptura de la confianza después de que la jerarquía del club descubriera que Luis había mantenido conversaciones clandestinas con el grupo propietario de su antiguo club, el Chelsea.