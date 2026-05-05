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Always Ready vs Lanús: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Always Ready vs Lanús
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Lanús
Copa Libertadores

Cómo ver el partido de Copa Libertadores entre Always Ready y Lanús, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Always Ready vs Lanús en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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Noticias del equipo y escuadras

Always Ready contra Lanús alineaciones probables

Always Ready crest
Always Ready
REA
Formación
Lanús crest
Lanús
LAN
Lanús crest
Lanús
LAN

Manager

  • J. Baldivieso

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Forma

REA
-Formulario

Gol marcado (encajado)
6/5
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
2/5

LAN
-Formulario

Gol marcado (encajado)
2/1
Partidos de más de 2.5 goles
0/5
Ambos equipos anotaron
0/5

Historial de Enfrentamientos Directos

REA

Último partidos

LAN

0

Victorias

0

Empates

1

Victoria

0

Goles marcados

1
Partidos de más de 2.5 goles
0/1
Ambos equipos anotaron
0/1

Clasificación

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