Cómo comprar entradas para la Copa Libertadores 2026: octavos de final, partidos de los equipos, dónde comprarlas, precios y más

El mayor premio de clubes del fútbol sudamericano entra en su fase decisiva. La Copa Libertadores 2026, la 67.ª edición del torneo, ya está en los octavos de final, con los cuartos de final en septiembre, las semifinales en octubre y una final a partido único el 28 de noviembre en Montevideo, Uruguay.

Tanto si buscas entradas para las rondas eliminatorias como si estás planeando la final en el icónico Estadio Centenario, aquí tienes todo lo que necesitas saber: los próximos partidos, cómo funciona la competición, cuánto cuestan las entradas y dónde comprarlas.

Próximos partidos de la Copa Libertadores 2026

Los partidos de ida de octavos de final ya están en marcha, y los de vuelta se disputarán una semana después. Esto es lo que queda en el calendario, incluidas las sedes:

Fecha y hora Partido Estadio Entradas Mié., 12 de ago. (19:00) Platense vs Coquimbo Unido (ida) Estadio Ciudad de Vicente López, Vicente López Entradas Mié., 12 de ago. (19:00) Palmeiras vs Cerro Porteño (ida) Allianz Parque, São Paulo Entradas Mié., 12 de ago. (21:30) Cruzeiro vs Flamengo (ida) Mineirão, Belo Horizonte Entradas Jue., 13 de ago. (19:00) Mirassol vs LDU Quito (ida) Estádio José María de Campos Maia, Mirassol Entradas Jue., 13 de ago. (21:30) Rosario Central vs Corinthians (ida) Gigante de Arroyito, Rosario Entradas Mar., 18 de ago. (19:00) Independiente Rivadavia vs Fluminense (vuelta) Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza Entradas Mar., 18 de ago. (19:30) Independiente del Valle vs Deportes Tolima (vuelta) Estadio Banco Guayaquil, Quito Entradas Mar., 18 de ago. (20:30) Universidad Católica vs Estudiantes (vuelta) Claro Arena, Santiago Entradas Mié., 19 de ago. (18:00) Coquimbo Unido vs Platense (vuelta) Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo Entradas Mié., 19 de ago. (19:00) Cerro Porteño vs Palmeiras (vuelta) Estadio Ueno La Nueva Olla, Asunción Entradas Mié., 19 de ago. (21:30) Flamengo vs Cruzeiro (vuelta) Maracanã, Río de Janeiro Entradas Jue., 20 de ago. (17:00) LDU Quito vs Mirassol (vuelta) Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito Entradas Jue., 20 de ago. (21:30) Corinthians vs Rosario Central (vuelta) Neo Química Arena, São Paulo Entradas 8-10 y 15-17 de sept. Cuartos de final (partidos por confirmar en función de los resultados de octavos) Sedes por confirmar Entradas 13-14 y 20-21 de oct. Semifinales (partidos por confirmar en función de los resultados de cuartos de final) Sedes por confirmar Entradas Sáb., 28 de nov. Final (finalistas por confirmar) Estadio Centenario, Montevideo Entradas

El vigente campeón, Flamengo, encabezó la clasificación antes de las eliminatorias tras completar la fase de grupos invicto, con Independiente Rivadavia, Independiente del Valle, Universidad Católica y Cerro Porteño también entre los cabezas de serie. Seis clubes brasileños se metieron en los octavos de final, lo que subraya el reciente dominio de Brasil en la competición; los equipos brasileños han ganado siete títulos consecutivos de la Copa Libertadores antes de esta edición.

Los ganadores avanzarán a los cuartos de final en septiembre, con los cuatro semifinalistas confirmados a finales de octubre antes de la final del 28 de noviembre en Montevideo.

Cómo comprar entradas para la Copa Libertadores 2026

Las entradas para cada eliminatoria se venden a través de los canales oficiales de los clubes participantes, y las fechas de venta se anuncian más cerca de cada ronda. Para la final, la CONMEBOL y la sede anfitriona suelen abrir la venta una vez que los dos finalistas quedan confirmados tras las semifinales de octubre.

Para los aficionados que no quieren esperar a la ventana oficial de un club, o que buscan entradas para un partido fuera de casa, una zona concreta del estadio o la propia final, el mercado secundario es la vía más fiable. Ticombo ofrece entradas verificadas para la Copa Libertadores en todas las rondas restantes, incluidos los cuartos de final, las semifinales y la final del 28 de noviembre en Montevideo.

Se recomienda encarecidamente reservar con antelación a partir de los cuartos de final; la demanda crece de forma notable con cada ronda, y las entradas para partidos en los que participan los clubes más grandes de Brasil, como Flamengo, Palmeiras, Corinthians y Cruzeiro, o los argentinos Independiente Rivadavia y Rosario Central, suelen agotarse más rápido.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Copa Libertadores 2026?

Los precios oficiales para la final de 2026 todavía no se han confirmado; la CONMEBOL suele anunciar las categorías de entradas para la final una vez que se ultiman las zonas protocolarias del estadio y los cupos para los finalistas, normalmente unas semanas después de las semifinales. Como referencia, las categorías en finales recientes de la Copa Libertadores han sido las siguientes:

Categoría 1: ~320 $

~320 $ Categoría 2: ~200 $

~200 $ Categoría 3: ~95 $

Cada club finalista también gestiona su propia asignación y precios para las zonas de aficionados, por lo que los precios pueden variar en función de qué dos equipos lleguen a Montevideo. Los precios de las entradas para cuartos de final y semifinales suelen fijarlos los clubes anfitriones y varían según el rival y el estadio, normalmente desde entradas generales económicas hasta asientos prémium muy por encima de su valor nominal en el mercado de reventa.

Explicación del formato de la Copa Libertadores 2026

La Copa Libertadores se disputa a lo largo de ocho fases y de casi todo el año futbolístico:

Primera, segunda y tercera fase previa (febrero-marzo): Los clubes con peor cabeza de serie de Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela lucharon por las plazas restantes para la fase de grupos. Fase de grupos (abril-mayo): 32 equipos divididos en ocho grupos de cuatro, jugando en casa y fuera. Los dos primeros de cada grupo avanzaron. Octavos de final, cuartos de final y semifinales (agosto-octubre): Eliminatorias a doble partido, con los cabezas de serie definidos por el rendimiento en la fase de grupos. Final (noviembre): Un partido único en sede neutral, el Estadio Centenario de Montevideo para 2026.

Brasil y Argentina aportan la mayor cantidad de clubes, con ocho y siete representantes respectivamente, lo que refleja su fortaleza continuada en la competición continental. Independiente ostenta el récord de más títulos de la Libertadores ganados por un club argentino, mientras que los equipos brasileños se han llevado las últimas siete ediciones consecutivas.