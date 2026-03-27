Dónde y cómo ver la Copa Libertadores 2025: En vivo online, streaming, TV y partidos

La Copa Libertadores es un torneo de tradición, donde los gigantes de Sudamérica se enfrentan por el honor y prestigio, por mantener su estatus en lo más alto o por la oportunidad de emerger y convertirse en uno de los nuevos protagonistas de la Conmebol a nivel de clubes. El sueño continental es de los clubes, sus futbolistas y sus futbolistas, mismo que ahora también otorga un boleto para la siguiente edición del Mundial de Clubes y la Copa Intercontinental, escenarios en los que el escudo puede ser representado ante los ojos de todo el planeta.

Para equipos como River Plate, Flamengo, Boca Juniors, Palmeiras, Colo-Colo, LDU Quito, Atlético Nacional, Peñarol, Olimpia, Sao Paulo, Racing y Nacional, entre otros, este torneo es lo más importante de su temporada o es sobre lo que construyeron su grandeza a nivel nacional. Un tíulo de Copa Libertadores puede llevar a un club al siguiente nivel en lo deportivo y en su imagen, además de ser un enorme alivio económico.

Los equipos brasileños dominan el certamen continental desde 2017, momento desde el que suman siete de ocho títulos disputados, con dos de ellos para el Palmeiras y Flamengo, mientras que Botafogo es el campeón defensor. El resto de Sudamérica busca poner fin al gran momento de los gigantes de Brasil y aumentar el número de trofeos en sus respectivas vitrinas.

En GOAL te contamos cómo y dónde ver la Copa Libertadores.

DÓNDE VER EN STREAMING Y TV LA COPA LIBERTADORES 2025

La Copa Libertadores 2025 estará disponible en España por las señal de LaLiga+ Plus y en México por ESPN y Disney+. En Sudamérica se podrá seguir el torneo en ESPN y Disney+, además de FOX Sports en Argentina, junto a otras señales dependiendo del país y partido, como Telefe, Pluto TV y ChileVisión. Finalmente, en Estados Unidos estarán las opciones de Fanatiz, beIN Sports y Fubo Sports.

PAÍS O ZONA SEÑALES DE TV Y STREAMING España LaLiga+ Plus México ESPN, Disney+ Sudamérica FOX Sports, ESPN, Disney+ Estados Unidos Fanatiz, beIN Sports y Fubo Sports

Cómo mirar el partido en cualquier parte del mundo con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites utilizar una red privada virtual (VPN) para poder ver partidos utilizando tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, le permite establecer una conexión segura en línea durante la transmisión. Si no está seguro de qué VPN usar, consulte la guía de GOAL sobre las mejores VPN para transmitir deportes.

Últimos campeones de la Copa Libertadores

Los equipos brasileños han tomado el control de la Copa Libertadores con siete de los últimos 10 títulos, además de disputar cuatro finales entre ellos en dicho lapso. Destacan Flamengo, Palmeiras y River Plate con dos trofeos cada uno de los 10 certamenes más recientes, mientras que también aparecen nombres como los de Atlético Nacional y Botafogo. Boca Juniors también se hace presente, pero por sus dos finales perdidas, de manera que aún sigue en búsqueda de su siguiente éxito continental que no llega desde 2007.

Temporada Campeón Resultado de la Final 2024 Botafogo Botafogo 3-1 Atlético Mineiro 2023 Fluminense Fluminense 2-1 Boca Juniors 2022 Flamengo Flamengo 1-0 Athletico Paranaense 2021 Palmeiras Palmeiras 2-1 Flamengo 2020 Palmeiras Palmeiras 1-0 Santos 2019 Flamengo Flamengo 2-1 River Plate 2018 River Plate River Plate 2(3)-(1)2 Boca Juniors 2017 Gremio Gremio 3-1 Lanús 2016 Atlético Nacional Atlético Nacional 2-1 Independiente del Valle 2015 River Plate River Plate 3-0 Tigres

Links de interés