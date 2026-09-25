Mac Allister apoya a Messi para que gane más Balones de Oro

Alexis Mac Allister ha respaldado a Lionel Messi para que añada otro Balón de Oro más a su vitrina de trofeos, ya de por sí récord. Mientras el centrocampista del Liverpool se prepara para una nueva era con Argentina, insiste en que la superestrella del Inter Miami sigue siendo el referente del fútbol mundial pese al paso de los años.