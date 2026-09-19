El exentrenador del Manchester City Pep Guardiola acaparó los titulares previos al partido como invitado de honor de New York City FC en su duelo del derbi del río Hudson contra New York Red Bulls. Disfrutando de su año sabático, el técnico español cambió el derbi de Mánchester por la rivalidad más feroz de Nueva York en el Yankee Stadium.

Guardiola ejerció de animador antes del partido, activando las icónicas chimeneas de humo del estadio del NYCFC junto a la banda para encender a la afición local.

Entre bastidores, unas imágenes captaron a Guardiola visitando el vestuario del NYCFC para dar una enérgica charla de motivación directamente al equipo antes del saque inicial.











