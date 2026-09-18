El FC Cincinnati ha dado un golpe importante en el mercado al asegurarse el fichaje del exdefensa del Manchester United Malacia. El internacional neerlandés de 27 años ha optado por cruzar el Atlántico para continuar su carrera profesional, incorporándose al equipo de la MLS como agente libre.

El club de Ohio confirmó el acuerdo el viernes, en una importante inversión para su línea defensiva mientras busca mantener su condición de aspirante en la Conferencia Este. El lateral neerlandés ha comprometido su futuro con el club con un contrato que se extiende hasta junio de 2027, y el acuerdo también incluye una opción del club para la temporada 2027-28 de la MLS.