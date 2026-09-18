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Copa Sudamericana

Copa Sudamericana Resumen

Santos v Macara - Copa CONMEBOL Sudamericana 2026

Neymar carga contra los aficionados del Santos y dice a los seguidores que le abuchean que «se queden en casa»

La estrella del Santos, Neymar, cargó contra los aficionados de casa «negativos» después de ser abucheado durante la remontada del jueves por 2-1 ante Macara en la Copa Sudamericana, en Vila Belmiro. A pesar de firmar dos asistencias para completar una trabajada victoria en la ida de los octavos de final, el exinternacional brasileño instó a los aficionados críticos y con una actitud pesimista a «quedarse en casa».

NeymarSantos FC
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lunes, 14 de septiembre
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1
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1
F
glo 1 - 2
martes, 15 de septiembre
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4
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SAN
2
F
glo 4 - 4
pen 3 - 1
miércoles, 16 de septiembre
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martes, 13 de octubre
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lunes, 19 de octubre
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Posiciones

PosiciónEquipoPWDLFA+/-PuntosFormulario
1Mamelodi Sundowns FC crestMamelodi Sundowns FC86201971220
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2Orlando Pirates crestOrlando Pirates76101611519
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3AmaZulu FC crestAmaZulu FC7511107316
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4Kaizer Chiefs crestKaizer Chiefs7340127513
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5Milford FC crestMilford FC833297212
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