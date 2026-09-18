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Copa Sudamericana
Copa Sudamericana Resumen
Copa Sudamericana, partidos y resultados
Más
lunes, 14 de septiembre
martes, 15 de septiembre
miércoles, 16 de septiembre
lunes, 12 de octubre
martes, 13 de octubre
lunes, 19 de octubre
Posiciones
Más
|Posición
|Equipo
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|Mamelodi Sundowns FC
|8
|6
|2
|0
|19
|7
|12
|20
|2
|Orlando Pirates
|7
|6
|1
|0
|16
|1
|15
|19
|3
|AmaZulu FC
|7
|5
|1
|1
|10
|7
|3
|16
|4
|Kaizer Chiefs
|7
|3
|4
|0
|12
|7
|5
|13
|5
|Milford FC
|8
|3
|3
|2
|9
|7
|2
|12