Neymar carga contra los aficionados del Santos y dice a los seguidores que le abuchean que «se queden en casa»

La estrella del Santos, Neymar, cargó contra los aficionados de casa «negativos» después de ser abucheado durante la remontada del jueves por 2-1 ante Macara en la Copa Sudamericana, en Vila Belmiro. A pesar de firmar dos asistencias para completar una trabajada victoria en la ida de los octavos de final, el exinternacional brasileño instó a los aficionados críticos y con una actitud pesimista a «quedarse en casa».