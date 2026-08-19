El Sao Paulo hizo valer su condición de local para asegurarse una victoria por 3-1 sobre Bolívar en el Morumbis y sellar su pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Tras empatar 1-1 en la ida, disputada la semana pasada en la altitud de La Paz, el Tricolor avanzó con un triunfo global de 4-2.

La victoria también puso fin a una frustrante racha sin ganar del São Paulo, cuyos aficionados no celebraban un triunfo desde el 26 de mayo. Ahora se medirá a Boca Juniors en unos explosivos cuartos de final, después de que el equipo argentino eliminara a Recoleta.