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¡La pesadilla de las lesiones de Neymar continúa! La superestrella del Santos, baja hasta ocho semanas por una lesión muscular mientras el club lucha por evitar el descenso
Devastador golpe por lesión para el icono del Vila Belmiro
Santos ha confirmado que Neymar afronta un periodo importante de baja después de sufrir una grave lesión en el muslo durante la reciente eliminación del club en la Copa de Brasil ante Palmeiras. La exestrella de Barcelona y Paris Saint-Germain se vio obligada a retirarse al descanso durante el empate sin goles, un resultado que dejó a Santos fuera de la competición tras una derrota global por 3-0.
Santos anunció en las redes sociales que las pruebas médicas realizadas tras el partido revelaron una lesión muscular tipo 2B en el recto femoral del muslo derecho de Neymar, un músculo responsable de la flexión de cadera y la extensión de rodilla. Según RMC, el plazo estimado para su recuperación es de entre cuatro y ocho semanas, lo que significa que el jugador de 34 años podría estar de baja hasta noviembre.
Esto supone un duro golpe para un Santos que ha dependido en gran medida de su capacidad creativa desde su emotivo regreso al club. A pesar de sus recurrentes problemas físicos, Neymar ha seguido siendo productivo cuando ha estado disponible, con ocho goles y ocho asistencias en 24 partidos entre todas las competiciones esta temporada.
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Neymar carga contra el estado «increíble» del césped
Tras el diagnóstico, Neymar acudió a las redes sociales para expresar su furia absoluta, dirigiendo su enfado al estado del terreno de juego de Vila Belmiro. La superestrella no se contuvo en su valoración del césped, que cree que fue directamente responsable de su lesión y de las de sus compañeros. En Instagram, el delantero escribió: «Quiero felicitar a nuestro jardinero en Vila Belmiro. Ayer, fue el peor césped que ha visto nunca el estadio, plagado de agujeros, porque tuvieron que descompactarlo el día antes del partido. ¡Increíble!
El Santos en apuros se asoma a la lucha por el descenso
El momento de la lesión no podría ser peor para el Santos, que se encuentra inmerso en una tensa lucha por evitar el descenso del Brasileirao. Actualmente ocupa la 14.ª posición y solo tiene cuatro puntos de ventaja sobre la zona de descenso cuando se acerca el tramo decisivo de la temporada.
Sin su principal referente, la tarea de asegurar la permanencia en la máxima categoría se vuelve infinitamente más difícil. El club también se está preparando para un crucial partido de cuartos de final de la Copa Sudamericana contra el Atletico-MG, una eliminatoria que Neymar ahora casi con toda seguridad se perderá.
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El Santos afronta la vida sin el lesionado Neymar
Este último contratiempo forma parte de una tendencia preocupante para Neymar, que ha sufrido múltiples lesiones en el muslo izquierdo, en el músculo femoral derecho y en el menisco izquierdo desde su regreso a su país. Su historial de fragilidad física se ha convertido en un gran tema de debate en Brasil, especialmente por su elevado salario y la delicada situación financiera y deportiva del club.
Con la estrella de baja, Arthur tiene muchas opciones de debutar en un rol adelantado, con la tarea de cubrir el enorme vacío que deja el lesionado número 10 mientras el equipo se prepara para medirse este domingo a Internacional en el Beira-Rio.
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