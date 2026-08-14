Neymar a la afición del Santos: dejad de silbar

El brasileño Neymar da Silva envió un mensaje directo a la afición del Santos, pidiéndole que deje de silbar durante los partidos y vuelva a apoyar y animar al equipo, después de contribuir a llevar al club a la victoria por 2-1 ante el Macará ecuatoriano, en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Neymar ofreció un partido destacado a nivel individual, tras dar las asistencias en los dos goles del Santos, pero expresó después del encuentro su malestar por el ambiente de las gradas, subrayando que el equipo necesita el apoyo de su afición en lugar de aumentar la presión sobre él.

Neymar: dejen de silbar

El Santos atraviesa un momento difícil a nivel deportivo, ya que ocupa el decimoséptimo puesto en la liga brasileña y lucha por alejarse de la zona de descenso.

Neymar declaró tras la victoria ante el Macará, según recogió la cadena RMC: "Entendemos la situación, pero si seguimos ocupando nuestro tiempo en recuperar lo que ocurrió en el pasado, ¿cuál será el destino del futuro? ¿Y qué pasa con el presente? Estamos participando en varias competiciones y debemos disfrutar de este momento".

Tras el pitido final, Neymar se dirigió hacia la afición e intentó motivarla, antes de lanzar un mensaje claro sobre el próximo partido ante el Vasco da Gama, que describió como una "final" entre dos equipos que luchan en la zona de descenso.

La estrella del Santos añadió: "Cada vez que fallo yo o falla alguno de mis compañeros, empiezan las críticas. Animadnos en lugar de eso. Dejad de silbar, chicos, aplaudidnos, vamos".

Neymar echa de menos el ambiente del pasado

Neymar contribuyó a remontar la desventaja del Santos ante el Macará, tras dar la asistencia del primer gol a Gabriel Barbosa en el minuto 44, antes de ofrecer su segunda asistencia decisiva desde un saque de esquina, que derivó en el gol de la victoria que marcó Willian Arão en el minuto 76.

Y a pesar de aceptar los silbidos tras el final de los partidos, Neymar insistió en su rechazo a que eso ocurra durante el juego.

Dijo: "Respeto los silbidos al final, después de que termine el partido, y no tengo ningún problema con ello. Pero no durante el encuentro".

Y continuó: "Intentemos apoyarnos los unos a los otros. Aquí siempre fue como una trampa (para los rivales), y el ambiente era muy intenso. Decían que jugar aquí era como el infierno. Hoy, ya no sentimos el ambiente del pasado. Lo echo de menos".

Neymar cerró su mensaje a la afición diciendo: "La afición nos pone presión, y ahora yo también les pongo presión a ellos".

Duelo decisivo ante el Vasco da Gama

El Santos recibe un impulso anímico importante antes del duelo ante el Vasco da Gama, el domingo, en un partido de vital importancia en la lucha por la permanencia en la liga brasileña, antes de visitar al Macará en el partido de vuelta el viernes 21 de agosto en Ecuador.

Y mientras el Santos busca continuar su andadura continental, Neymar es consciente de que el equipo necesita también recuperar su relación con la afición, en un momento en el que aumenta la presión por su difícil situación en la liga.