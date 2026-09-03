Todos los partidos de Argentina se detienen por Messi

Todos los partidos de fútbol en Argentina se detendrán en el minuto diez para dedicar un minuto de aplausos en homenaje a Lionel Messi, tras su decisión de retirarse a nivel internacional.

La estrella del Inter Miami estadounidense, de 39 años, había anunciado a principios de esta semana que no volverá a jugar con la selección argentina, después de su participación en el Mundial de este verano.

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Messi afirmó que la decisión «duele en lo más profundo de mi alma», pero añadió que «sabe que ha llegado el momento» de dejar de representar a Argentina, a la que condujo a la conquista del Mundial de 2022, y de la Copa América de 2021 y 2024.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la noche del jueves que todos los partidos «en todas las categorías» dentro del país se detendrán cuando el encuentro alcance el minuto diez, para realizar un minuto completo de aplausos.

El número 10 tiene un simbolismo especial para Messi, ya que lo lució con la mayoría de sus clubes y con la selección de su país. La decisión incluye los partidos de fútbol masculino y femenino, además del fútbol sala y el fútbol playa.

La asociación añadió en su comunicado: «Además, los estadios dotados de pantallas deben emitir el vídeo institucional de la asociación antes del inicio de los partidos».

Los actos de aplausos ya comenzaron el miércoles, durante el partido de la Copa Argentina entre Vélez Sarsfield y Boca Juniors.

El Mundial de este verano fue el sexto en la carrera de Messi, quien se convirtió en el segundo jugador, después del brasileño Cafú, en disputar 3 finales del Mundial masculino.

La exestrella del Barcelona ostenta el récord de participaciones con la selección argentina, con 207 partidos, además del récord de goles con 125 tantos.

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