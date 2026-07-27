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Copa del Mundo - Clasificación UEFA

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Copa del Mundo - Clasificación UEFA, partidos y resultados

miércoles, 25 de marzo
Gales badge
Gales
WAL
1
Bosnia and Herzegovina badge
Bosnia and Herzegovina
BIH
1
F
pen 2 - 4
Chequia badge
Chequia
CZE
2
Irlanda badge
Irlanda
IRL
2
F
pen 4 - 3
lunes, 30 de marzo
Suecia badge
Suecia
SWE
3
Polonia badge
Polonia
POL
2
F
Kosovo badge
Kosovo
KOS
0
Turquía badge
Turquía
TUR
1
F
Chequia badge
Chequia
CZE
2
Dinamarca badge
Dinamarca
DEN
2
F
pen 3 - 1
Bosnia and Herzegovina badge
Bosnia and Herzegovina
BIH
1
Italia badge
Italia
ITA
1
F
pen 4 - 1
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Posiciones

PosiciónEquipoPWDLFA+/-PuntosFormulario
1CODM Meknes crestCODM Meknes30177638261258
L
W
L
D
W
2Difaa El Jadida crestDifaa El Jadida301313433201352
D
D
D
W
W
3USM Oujda crestUSM Oujda30157835211452
W
W
L
W
L
4KACM crestKACM30149738251351
W
D
W
L
L
5Stade Marocain crestStade Marocain30131074137449
W
W
W
W
L
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