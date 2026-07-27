+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Copa del Mundo - Clasificación UEFA
Copa del Mundo - Clasificación UEFA Resumen
Copa del Mundo - Clasificación UEFA, partidos y resultados
Más
miércoles, 25 de marzo
Posiciones
Más
|Posición
|Equipo
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|CODM Meknes
|30
|17
|7
|6
|38
|26
|12
|58
|2
|Difaa El Jadida
|30
|13
|13
|4
|33
|20
|13
|52
|3
|USM Oujda
|30
|15
|7
|8
|35
|21
|14
|52
|4
|KACM
|30
|14
|9
|7
|38
|25
|13
|51
|5
|Stade Marocain
|30
|13
|10
|7
|41
|37
|4
|49