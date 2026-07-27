Leo Sauer apunta a ser un nuevo refuerzo para el ataque, un jugador que en su día le provocó un debut de pesadilla a una joya de la DFB, algo que a su vez también tuvo consecuencias para Joshua Kimmich.

Hace algo menos de un año comenzó la gran misión de Julian Nagelsmann: cumplir con sus palabras tras la amarga eliminación en la Eurocopa del verano anterior y ganar el Mundial. Lo que, como es sabido, fracasó estrepitosamente, ya empezó la fase de clasificación bajo malos augurios: en el estreno, el 4 de septiembre de 2025, cayó una derrota por 0-2 ante Eslovaquia de dimensiones históricas.

En la primera derrota como visitante de la DFB en una fase de clasificación mundialista en los 117 años de historia de la federación hubo varios desastres individuales. Mientras pesos pesados contrastados como Antonio Rüdiger o Leon Goretzka decepcionaron de principio a fin, sobre todo Nnamdi Collins vivió una noche para el olvido. Aunque probablemente nunca vuelva a olvidar aquella noche en Bratislava. El ya jugador de 22 años del Eintracht Frankfurt se vio totalmente desbordado como lateral derecho, permitió una ocasión tras otra por su banda y también estuvo decisivamente implicado en el 0-1, precisamente en su primer partido con la selección absoluta.

Al descanso, a Nagelsmann no le quedó otra que sustituir a Collins, duramente criticado después en la prensa. Tras su debut de pesadilla, el defensa, cuya posición natural es la de central, no ha vuelto a sumar ninguna internacionalidad hasta hoy, mientras en Alemania volvía a encenderse un debate sobre el lateral derecho que casi se había convertido en tradición.

La consecuencia: tras un experimento con una línea de cinco en el segundo partido de clasificación ante Irlanda del Norte, Nagelsmann rectificó su decisión de hacer jugar a Kimmich en el centro y lo devolvió una vez más al lateral derecho. Ya no hubo vuelta atrás. Una medida que también se le reprochó al seleccionador incluso después de la bochornosa eliminación en el Mundial.

Pero Collins no fue el único que puso la primera piedra. También tuvo mucho que ver su rival directo, que estaba en plena forma: Leo Sauer. El joven extremo izquierdo del Feyenoord de Róterdam se quedó sin participación directa en goles, pero sometió al desbordado debutante a problemas irresolubles en casi cada minuto de la primera mitad. Salió vencedor de casi cada situación y estuvo varias veces a punto de aparecer él mismo en el marcador. Su enorme velocidad, su capacidad de regate y sus virtudes en el uno contra uno enriquecerán pronto también a la Bundesliga.

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Leo Sauer: el VfB Stuttgart apunta a adelantarse a Hoffenheim y Benfica

Según informan al unísono Bild y Sky, el VfB Stuttgart, hasta ahora más bien prudente en el mercado de fichajes, donde también debería llegar Dzenan Pejcinovic, está a punto de cerrar la incorporación del ya jugador de 20 años. Según la información, el traspaso se movería entre los 12,5 y los 15 millones de euros, más bonus por una cifra de un solo dígito en millones, que viajarían desde el Neckar hasta la ciudad portuaria neerlandesa.

Un fichaje que bien puede interpretarse como toda una declaración de intenciones de los suabos. Porque en la pelea por Sauer, que con 1,84 metros también aporta cierta presencia física, el campeón de la Copa de 2025 se habría impuesto, entre otros, al TSG Hoffenheim y al Benfica.

Según informaciones de Sky, el paquete global de Sauer ha convencido especialmente al técnico Sebastian Hoeneß, por lo que también debería sentirse advertido el actual flanco izquierdo ofensivo del VfB. En el costado izquierdo del ataque, la temporada pasada fueron sobre todo Chris Führich y Jamie Leweling, así como por momentos Bilal El Khannouss, los habituales.

Sin embargo, según se comenta, este último podría volver a dejar el VfB si llega una oferta adecuada, aunque el marroquí fue fichado en propiedad hace solo unos meses. En el Mundial, no obstante, el versátil atacante se ha puesto en el escaparate para dar el salto a un gran club y supuestamente coquetea con una salida relámpago.

VfB Stuttgart, advertido: Leo Sauer llega tras una lesión grave

Sauer era considerado la pasada temporada un titular indiscutible en Róterdam, antes de sufrir a comienzos de año primero una grave lesión en el muslo y poco después una rotura parcial muscular, por lo que desde mediados de febrero solo ha disputado dos partidos oficiales. Hasta su parón obligado, Sauer, que mientras tanto ya se encuentra en fase de readaptación, firmó un balance aceptable de seis participaciones de gol en 26 partidos con el Feyenoord en la Eredivisie y la Europa League. En el duelo directo con el VfB en la fase de grupos a comienzos de noviembre, entró ya muy tarde.

Para Sauer, el cambio a Stuttgart es la oportunidad de dar los siguientes pasos en su desarrollo. Con una competencia claramente mayor y rivales más fuertes. Entre ellos también Collins, que presumiblemente arde en deseos de revancha si en el duelo entre Frankfurt y Stuttgart se produce un reencuentro sobre el césped.

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VfB Stuttgart: resultados de los amistosos de pretemporada hasta ahora

Fecha / Hora Amistoso 19 de julio TSG Balingen 0:7 VfB Stuttgart 25 de julio / 15:00 FSV Hollenbach 0:5 VfB Stuttgart 29 de julio / 19:00 Kickers Offenbach vs. VfB Stuttgart 1 de agosto / 15:00 VfB Stuttgart vs. FC Paris 8 de agosto / 17:00 VfB Stuttgart vs. FC Everton







