¿Dónde ver hoy a la Selección de Países Bajos? Transmisión en vivo de fútbol y canales de televisión

La Selección de Países Bajos es normalmente protagonista en los torneos en lo que participa y en muchas ocasiones incluso es candidato al título. Sin embargo, a pesar de contar con grandes generaciones de futbolistas, algunos jugadores entre los mejores de la historia, solo cuentan con un trofeo en su palmarés, lo que evita que alcance el estatus de otras naciones que históricamente son similares, pero que contrario a los Tulipanes, tienen más trofeos en sus vitrinas.

La Naranja Mécanica se encuentra actualmente disputando las Eliminatorias Mundialistas de la UEFA, donde se medirá a las selecciones de Polonia, Finlandia, Lituania y Malta en el Grupo G, donde se presenta como el favorito para obtener su boleto directo a la Copa del Mundo y con ello evitar el repechaje.

Países Bajos se encuentra dirigido por Ronald Koeman, un entrenador de enorme experiencia que comenzó su carrera en 1999 y ha pasado por clubes de renombre a nivel nacional y europeo como Ajax, Benfica, PSV, Valencia, AZ Alkmaar, Feyenoord, Everton y Barcelona. Entre sus títulos sobresalen la Eredivisie, Copa del Rey y Supercopa de Portugal.

Con los Tulipanes se encuentra en su segunda etapa, después de dirigir al equipo nacional entre 2018 y 2019, mientras este segundo mando inició en 2022.

La Naranja Mecánica cuenta con futbolistas de clase mundial en todas sus líneas, nombres como Virgil Van Dijk, Micky van de Ven, Nathan Aké, Matthijs de Light, Jorrel Hato, Jurriën Timber, Jeremie Frimpong, Denzel Dumfries, Lutsharel Geertruida, Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders, Frenkie de Jong, Xavi Simons y Cody Gakpo.

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DÓNDE VER EN STREAMING Y TV A LA SELECCIÓN DE PAÍSES BAJOS

La Selección de Países Bajos disputa las Eliminatorias de la UEFA, mismas que terminan en noviembre de 2025. La Naranja Mecánica tendrá como rivales a Polonia, Finlandia, Lituania y Malta.

Para ver a los Tulipanes en España se encuentra disponible la señal la única opción será a través de UEFA TV.

En México, los partidos de las Eliminatorias de la UEFA son transmitidos en exclusiva por SKY Sports. Por su parte, en Sudamérica la transmisión se encuentra a cargo de ESPN y Disney+.

Finalmente, en Estados Unidos se pueden seguir las eliminatorias europeas en ViX.

PAÍS O ZONA ELIMINATORIAS UEFA España UEFA TV Sudamérica ESPN, Disney+ México SKY Sports Estados Unidos ViX

Cómo mirar el partido en cualquier parte del mundo con VPN

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Palmarés de la Selección de Países Bajos

La Naranja Mecánica solo cuenta con un trofeo en su palmarés, mismo que obtuvo en la Eurocopa. Además de eso, ha disputado tres finales en Mundiales (1974, 1978 y 2010) y una más en la Liga de Naciones de la UEFA (2019). Los Países Bajos siguen a la espera de levantar el trofeo de la Copa Mundial.

TÍTULO AÑO Eurocopa 1988

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