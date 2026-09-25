Lewis-Skelly señala a un sorprendente jugador del Tottenham como su rival más duro en la Premier League

La joven promesa del Arsenal Myles Lewis-Skelly ha sorprendido al señalar a un actual jugador del Tottenham Hotspur como el rival más difícil al que se ha enfrentado en la Premier League. El polivalente futbolista de 19 años, que ha disfrutado de un ascenso meteórico a las órdenes de Mikel Arteta, dejó de lado a las superestrellas consagradas de la competición para destacar a un rival del otro lado del norte de Londres.