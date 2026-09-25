¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

Championship

Championship Resumen

Hugh Jackman Ryan Reynolds Rob Mac Tom Brady

«Entretenido»: Jackman, recibido en la EFL por Brady y Reynolds

Hugh Jackman, que se suma a Ryan Reynolds y Tom Brady en el grupo de accionistas de primer nivel del Championship, ayudará a hacer que la Football League sea aún «más entretenida», según ha declarado a GOAL el exextremo del Birmingham Jermaine Pennant. El actor de Wolverine, que es buen amigo del grupo propietario del Wrexham, ha revelado que está en conversaciones con el Norwich sobre posibles oportunidades de inversión.

NorwichWrexham
Ipswich Town v Arsenal - Carabao Cup Third Round

Lewis-Skelly señala a un sorprendente jugador del Tottenham como su rival más duro en la Premier League

La joven promesa del Arsenal Myles Lewis-Skelly ha sorprendido al señalar a un actual jugador del Tottenham Hotspur como el rival más difícil al que se ha enfrentado en la Premier League. El polivalente futbolista de 19 años, que ha disfrutado de un ascenso meteórico a las órdenes de Mikel Arteta, dejó de lado a las superestrellas consagradas de la competición para destacar a un rival del otro lado del norte de Londres.

M. Lewis-SkellyArsenal
Birmingham City v Southampton - Sky Bet Championship 2026/27

El técnico del Southampton carga contra las sanciones del Spygate, «nunca vistas»

El Southampton se prepara para una nueva batalla legal esta semana, ya que el entrenador Tonda Eckert se enfrenta a una audiencia por conducta indebida de la Football Association tras el explosivo escándalo del Spygate. El club ya sigue acusando el golpe de unas sanciones históricas que le costaron una oportunidad de alcanzar la Premier League, pero el organismo rector todavía podría imponer más castigos a las personas implicadas.

SouthamptonT. Eckert
imago-sport-1050998060.jpg

Townsend bromea tras una extraña colisión con un rodillo del terreno de juego en Tailandia

El exextremo de Inglaterra Andros Townsend se tomó con humor una experiencia aterradora después de ser golpeado por un rodillo descontrolado en el césped antes de un partido de la Thai League 1 el sábado. El jugador de 35 años escapó milagrosamente de sufrir daños catastróficos antes de salir desde el banquillo con el PT Prachuap y más tarde bromeó con que las visitas al Stoke City eran preferibles a ese accidente insólito.

A. TownsendPrachuap FC
West Ham United v Wrexham - Sky Bet Championship 2026/27

Castellanos, acusado de escupir a Marschall

El delantero del West Ham United Taty Castellanos se ha visto en el centro de la polémica tras las acusaciones de conducta antideportiva durante un intenso derbi londinense. Al delantero argentino se le acusa de escupir al portero del Millwall Filip Marschall en un partido que vio reavivarse viejas rivalidades en la Championship.

V. CastellanosF. Marschall
Más
Todo sobre apuestas en GOAL
Todo sobre apuestas en GOAL
Anuncios

Championship, partidos y resultados

viernes, 18 de septiembre
Queens Park Rangers badge
Queens Park Rangers
QPR
2
Preston badge
Preston
PNE
2
F
sábado, 19 de septiembre
Wolverhampton badge
Wolverhampton
WOL
1
West Bromwich badge
West Bromwich
WBA
0
F
Norwich badge
Norwich
NOR
3
Bolton badge
Bolton
BOL
4
F
jueves, 8 de octubre
West Ham badge
West Ham
WHU
Queens Park Rangers badge
Queens Park Rangers
QPR
viernes, 9 de octubre
Swansea badge
Swansea
SWA
Norwich badge
Norwich
NOR
West Bromwich badge
West Bromwich
WBA
Birmingham badge
Birmingham
BIR
Más

Posiciones

PosiciónEquipoPWDLFA+/-PuntosFormulario
1Swansea crestSwansea8521136717
W
W
L
D
W
2West Ham crestWest Ham843122111115
D
W
W
W
W
3Middlesbrough crestMiddlesbrough84311612415
D
D
W
W
D
4Wolverhampton crestWolverhampton74211510514
W
W
D
L
W
5West Bromwich crestWest Bromwich8422108214
L
D
W
W
D
Más

Betting spotlight

Why Barcelona and goals remain worth backing in La Liga
Ver más artículos sobre apuestas