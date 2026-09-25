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Championship
Championship Resumen
Championship, partidos y resultados
Más
viernes, 18 de septiembre
sábado, 19 de septiembre
jueves, 8 de octubre
viernes, 9 de octubre
Posiciones
Más
|Posición
|Equipo
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|Swansea
|8
|5
|2
|1
|13
|6
|7
|17
|2
|West Ham
|8
|4
|3
|1
|22
|11
|11
|15
|3
|Middlesbrough
|8
|4
|3
|1
|16
|12
|4
|15
|4
|Wolverhampton
|7
|4
|2
|1
|15
|10
|5
|14
|5
|West Bromwich
|8
|4
|2
|2
|10
|8
|2
|14