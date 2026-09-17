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«¡Nunca he deseado tanto una victoria!»: Kyle Walker lanza un desesperado llamamiento a la reacción mientras el Burnley, que aún no conoce la victoria, apunta a una remontada contra el Derby County
Una histórica racha sin victorias en Turf Moor
La situación en el Burnley ha alcanzado un punto crítico tras un periodo realmente desolador para el club. Colista del Championship después de siete partidos, los Clarets suman solo tres puntos, fruto de tres empates y cuatro derrotas, mientras arrastran una racha sin ganar que se remonta al 11 de febrero: unos asombrosos 22 partidos sin una victoria en los 90 minutos.
Walker, que se incorporó al club en julio de 2025 tras una breve cesión en el AC Milan, se ha encontrado en un territorio desconocido en el fondo de la clasificación. En declaraciones a BBC Radio Lancashire, el internacional inglés no ocultó su frustración por la situación actual del club. «Estoy desesperado», admitió Walker. «Nunca he deseado tanto una victoria porque hay mucho ruido».
Lejos de echarse atrás ante las crecientes críticas, el defensa lanzó una encendida llamada a sus compañeros y a la afición. «¿Soy el jugador con más talento? Definitivamente no. He jugado con muchos jugadores con más talento que yo, pero de lo que me enorgullezco es de trabajar duro y demostrar que la gente se equivoca», añadió. «Eso es lo que espero poder demostrar dando la cara y siendo la voz de los jugadores. Espero que estén escuchando esto y que entiendan que no voy a rendirme y que estoy dispuesto a luchar hasta el final».
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Liderando la lucha desde el frente
Como una de las figuras más veteranas del vestuario, Walker es plenamente consciente de su responsabilidad para inspirar a sus compañerosKyle Walker habla de la crisis del Burnley en el Championship y de su deseo desesperado de lograr una victoria contra el Derby County después de una racha de 22 partidos sin ganar. El ex del Manchester City, que levantó 17 títulos en el Etihad, incluido el icónico triplete de 2023, antes de su llegada a Turf Moor en julio de 2025, está decidido a utilizar su vasta experiencia para sacar al Burnley de su actual mala racha, tras haber participado hasta ahora en seis partidos de Championship esta temporada.
La transición del entorno de élite del Etihad Stadium a un equipo amenazado por el descenso ha sido un choque cultural para el defensa. Al reflexionar sobre las diferencias entre su anterior y su actual club, Walker señaló: «Probablemente no había vivido esto nunca. Es un vestuario diferente al que tenía en el City, donde cada uno se controlaba a sí mismo. No hacía falta realmente espolear a la gente para sacarles un partido de fútbol. Tenían sus propios estándares y se marcaban sus propios listones para luego ir y lograr ciertas cosas. Creo que por eso están en el Manchester City y por eso el Manchester City tuvo tanto éxito, porque teníamos un gran entrenador».
La hoja de ruta del Manchester City hacia el éxito
Walker fue una pieza angular del dominante City de Pep Guardiola, aunque su relación con el técnico acabó deteriorándose, lo que llevó a una cesión en el gigante italiano AC Milan antes de su regreso a Inglaterra con el Burnley. A pesar de esa ruptura, el defensa sigue deshaciéndose en elogios hacia los inflexibles estándares profesionales que marcaron su etapa en Mánchester.
A pesar de la falta de resultados en el Burnley, Walker no tardó en defender el carácter de sus actuales compañeros de equipo, insistiendo en que la plantilla sigue unida pese a su posición en la clasificación. «Creo que, incluso si Pep no hubiera estado allí, también habríamos seguido adelante y logrado muchas cosas porque teníamos un gran equipo y una gran unión dentro de él. No estoy diciendo que esa unión no exista en el Burnley, porque existe por completo; es un grupo de chicos fantástico».
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Un momento decisivo contra el Derby County
El Burnley afronta este sábado un partido crucial contra el Derby County, un equipo que también lucha en la zona baja de la tabla, en la 22.ª posición y con solo cuatro puntos, que representa su última oportunidad de sumar tres puntos antes de un parón de tres semanas provocado por la prolongada pausa internacional. Walker es sincero sobre el impacto psicológico que tendrá el resultado en la plantilla durante su tiempo lejos de los terrenos de juego.
«Creo que se puede mirar de dos maneras. Ganas el sábado y quieres seguir, ¿no?», dijo Walker. «Si pierdes, piensas un poco: gracias a Dios que llega el parón internacional, puedes volver a la casilla de salida y empezar de nuevo. Es un poco extraño para mí porque nunca había vivido esto en mi carrera, estar diciendo que quiero que llegue este parón internacional, para bien o para mal».
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