La situación en el Burnley ha alcanzado un punto crítico tras un periodo realmente desolador para el club. Colista del Championship después de siete partidos, los Clarets suman solo tres puntos, fruto de tres empates y cuatro derrotas, mientras arrastran una racha sin ganar que se remonta al 11 de febrero: unos asombrosos 22 partidos sin una victoria en los 90 minutos.

Walker, que se incorporó al club en julio de 2025 tras una breve cesión en el AC Milan, se ha encontrado en un territorio desconocido en el fondo de la clasificación. En declaraciones a BBC Radio Lancashire, el internacional inglés no ocultó su frustración por la situación actual del club. «Estoy desesperado», admitió Walker. «Nunca he deseado tanto una victoria porque hay mucho ruido».

Lejos de echarse atrás ante las crecientes críticas, el defensa lanzó una encendida llamada a sus compañeros y a la afición. «¿Soy el jugador con más talento? Definitivamente no. He jugado con muchos jugadores con más talento que yo, pero de lo que me enorgullezco es de trabajar duro y demostrar que la gente se equivoca», añadió. «Eso es lo que espero poder demostrar dando la cara y siendo la voz de los jugadores. Espero que estén escuchando esto y que entiendan que no voy a rendirme y que estoy dispuesto a luchar hasta el final».