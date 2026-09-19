La estrella del West Ham Taty Castellanos, acusada de escupir al portero del Millwall Filip Marschall en un caliente derbi londinense

El esperado encuentro entre Millwall y West Ham United en The Den estuvo a la altura de su reputación de partido volátil, pero el choque ha quedado eclipsado por una grave acusación que implica a Castellanos. Por primera vez desde 2012, estos dos feroces rivales londinenses se enfrentaron en un partido del Championship, lo que generó un ambiente de máxima tensión que acabó desbordándose durante la segunda parte del empate 2-2.

La tensión comenzó cuando Marschall retuvo el balón durante más de los seis segundos permitidos mientras su equipo buscaba dejar correr el reloj. Castellanos, frustrado por la demora, esprintó por el área para presionar al portero. Lo que siguió fue una tangana repentina y caótica en la que se vieron implicados varios jugadores de ambos equipos, con los ánimos caldeados en el área, antes de que se viera a Marschall señalándose la camiseta, gesticulando que había recibido un escupitajo del delantero del West Ham.