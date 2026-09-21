La controversia de espionaje del Southampton estalló por primera vez en mayo, cuando miembros del personal del Middlesbrough sorprendieron a un becario de los Saints observando sus sesiones de entrenamiento antes de la semifinal del play-off del Championship. Poco después salió a la luz que el club ya había orquestado operaciones de vigilancia similares contra el Oxford y el Ipswich durante la temporada regular.

Posteriormente, una comisión independiente de la English Football League (EFL) impuso sanciones deportivas sin precedentes. Los Saints fueron expulsados de los play-offs de la temporada pasada, lo que les privó de un lucrativo ascenso a la Premier League valorado en un mínimo de 200 millones de libras (268 millones de dólares).

Además, el club comenzó la presente campaña con una deducción de cuatro puntos. La Football Association (FA) acusó formalmente a Eckert de conducta indebida en julio por las mismas infracciones, y una comisión reguladora independiente revisará su caso esta semana.



