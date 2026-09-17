Los propietarios de primer nivel de Wrexham, Reynolds y Mac, nunca han tenido reparos en usar su plataforma para un poco de guerra psicológica, y su último sketch en redes sociales ha preparado el terreno para un duelo caliente. En un vídeo publicado en la cuenta oficial de Wrexham en X, el dúo se burló de la reciente historia de espionaje en el campo de entrenamiento del Southampton, en referencia al incidente en el que los Saints fueron expulsados de la final del play-off y sancionados con una deducción de cuatro puntos después de que un becario fuera sorprendido espiando un entrenamiento del Middlesbrough.

El vídeo comienza con Reynolds apareciendo detrás de un árbol, siguiendo el tema de la observación clandestina. Supuestamente como promoción de su patrocinador en la camiseta, Firefox, la estrella de Deadpool bromeó: "Hoy, sin ningún motivo en particular, queremos hablar de la importancia de la privacidad". El creador de It's Always Sunny in Philadelphia, Mac, se unió rápidamente y añadió: "En concreto, cómo evitar que los espías vean lo que estás haciendo".