Futbolista alemán detenido por el envenenamiento mortal de «venganza» de un compañero de equipo

Un futbolista aficionado alemán de 35 años ha sido detenido bajo sospecha de haber envenenado mortalmente a su compañero de equipo durante un viaje de final de temporada a Dresde. La Fiscalía está tratando el trágico incidente como un presunto acto de venganza, y la víctima falleció por un fallo multiorgánico séptico poco después de regresar a casa con el club el año pasado.