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1Hertha Berlin crestHertha Berlin66001771018
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2Núremberg crestNúremberg65101661016
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3FC Heidenheim crestFC Heidenheim64111412213
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4Wolfsburgo crestWolfsburgo6321158711
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5Kaiserslautern crestKaiserslautern632164211
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