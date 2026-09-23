+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Bundesliga II
Bundesliga II Resumen
Bundesliga II, partidos y resultados
Más
sábado, 19 de septiembre
jueves, 8 de octubre
viernes, 9 de octubre
Posiciones
Más
|Posición
|Equipo
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|Hertha Berlin
|6
|6
|0
|0
|17
|7
|10
|18
|2
|Núremberg
|6
|5
|1
|0
|16
|6
|10
|16
|3
|FC Heidenheim
|6
|4
|1
|1
|14
|12
|2
|13
|4
|Wolfsburgo
|6
|3
|2
|1
|15
|8
|7
|11
|5
|Kaiserslautern
|6
|3
|2
|1
|6
|4
|2
|11