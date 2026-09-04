El club confirmó a la BBCque la enorme coreografía llevó «varios meses» de meticulosa preparación para plasmar su legado bajo el lema «VfL Osnabruck: ¡un viaje en montaña rusa!». Los responsables explicaron que el diseño reflejaba una historia llena de «altibajos», celebrando grandes momentos como la victoria de 1978 sobre el Bayern junto a dolorosos «escándalos y amargas derrotas».

La afición local acompañó la imagen cantando a pleno pulmón un himno especial titulado 'Funpark Bremer Brucke' mientras Osnabruck se adelantaba por sorpresa en el minuto cinco, antes de que un doblete de Harry Kane y los goles de Tom Bischof y Michael Olise aseguraran una victoria por 4-1 tras la remontada para los visitantes.