Al confirmar la noticia en Instagram, el veterano delantero expresó un profundo agradecimiento por sus casi dos décadas en la selección nacional. Dzeko destacó el inmenso privilegio de representar a su país en la escena internacional y lo describió como una ambición de toda la vida cumplida a lo largo de 151 internacionalidades.

"Nada en mi carrera se ha comparado jamás con el orgullo que he sentido cada vez que me puse esa camiseta", escribió Dzeko. "Era mi sueño de infancia, un sueño que llevé conmigo en cada una de las 151 ocasiones en las que tuve el honor de representar a mi país en un campo de fútbol. Han cambiado muchas cosas, y yo también he cambiado, pero mi amor por esta camiseta nunca lo ha hecho.

"Ahora siento que ha llegado el momento de dar un paso al lado. Si he llegado a los 40 años con la selección nacional, es porque de verdad lo di todo. Cada vez. Todo."

También pidió a los aficionados que se unieran a él para una última noche y añadió: "Solo espero que estéis allí esa noche contra Suecia, para que podamos compartir una emoción más. Así es como quiero vivir mi última noche representando a mi país: con todos vosotros a mi lado."



