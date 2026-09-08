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Detenido un futbolista amateur alemán por presuntamente envenenar a un compañero de equipo en un impactante asesinato de «venganza»
Un jugador amateur se enfrenta a ser detenido
Un futbolista aficionado alemán de 35 años llamado Marius fue detenido por la policía el martes 1 de septiembre, sospechoso de haber envenenado a su compañero de equipo Philipp, de 30 años. La víctima se puso enferma durante un viaje de final de temporada a Dresde con el equipo aficionado TuS Rockenberg antes de fallecer en el hospital el 16 de junio de 2025. Exámenes médicos posteriores confirmaron que la causa de la muerte fue un fallo multiorgánico séptico provocado por envenenamiento, según informaciones citadas por NeedToKnow.
- Icon Sportswire
La Fiscalía sospecha de un móvil de represalia
Las autoridades y las personas cercanas a Philipp sospecharon en un primer momento una grave intoxicación alimentaria después de que la plantilla comiera pescado durante el viaje, antes de que los investigadores forenses descubrieran pruebas que apuntaban a un asesinato deliberado.
Sobre el presunto móvil del incidente, el fiscal jefe Thomas Hauburger declaró a los medios locales: "Suponemos que se trató de un acto de venganza".
La detención causó una gran conmoción en el equipo amateur, y el responsable de fútbol de Rockenberg, Manuel Barufe, declaró a los medios locales: "Estamos todos sorprendidos y conmocionados. Nadie esperaba esto. Esperamos que la policía pueda aclarar por completo lo ocurrido".
Club devastado por la tragedia
Rockenberg emitió un comunicado oficial en las redes sociales en el que expresó su profunda devastación y pidió privacidad para todos los miembros del club mientras avanza el proceso judicial. En un comunicado publicado en sus canales oficiales, el club dijo: "Después de haber tenido que afrontar la repentina muerte de un compañero de equipo en nuestro departamento de fútbol el año pasado, los acontecimientos del pasado martes nos han vuelto a dejar sin palabras. Ninguno de nosotros puede comprender actualmente este último golpe devastador.
"Ahora depositamos nuestra esperanza en el trabajo de las autoridades y confiamos en que el incidente se investigará a fondo. Dada la situación extremadamente angustiosa y emotiva para todas las personas implicadas en nuestro club, no haremos comentarios sobre la investigación en curso. Por ello, pedimos con urgencia y respeto que no se soliciten declaraciones a jugadores, entrenadores y miembros de la junta directiva. Gracias por su comprensión."
- AFP
Los procedimientos judiciales siguen en curso
Marius sigue en prisión preventiva mientras los fiscales del Estado y los investigadores policiales continúan su investigación sobre la muerte de Philipp. La detención se produjo apenas dos semanas antes de que el sospechoso tuviera previsto celebrar una gran boda, después de haber completado previamente una ceremonia civil tras el incidente del año pasado. Ni el acusado ni sus representantes legales han emitido una respuesta pública a las acusaciones mientras las autoridades trabajan para establecer la secuencia precisa de los hechos.
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