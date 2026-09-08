Las autoridades y las personas cercanas a Philipp sospecharon en un primer momento una grave intoxicación alimentaria después de que la plantilla comiera pescado durante el viaje, antes de que los investigadores forenses descubrieran pruebas que apuntaban a un asesinato deliberado.

Sobre el presunto móvil del incidente, el fiscal jefe Thomas Hauburger declaró a los medios locales: "Suponemos que se trató de un acto de venganza".

La detención causó una gran conmoción en el equipo amateur, y el responsable de fútbol de Rockenberg, Manuel Barufe, declaró a los medios locales: "Estamos todos sorprendidos y conmocionados. Nadie esperaba esto. Esperamos que la policía pueda aclarar por completo lo ocurrido".